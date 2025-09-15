Alexis Sánchez parece haber caído de pie en el Sevilla Fútbol Club. El chileno, cuya llegada a la capital andaluza hizo saltar las alarmas de los más escépticos, ha mostrado desde el primer día sus ganas de triunfar en la entidad hispalense. Tras debutar con una asistencia de tacón a Peque que sirvió para rascar un punto ante el Elche, el atacante ha sido el más madrugador de la plantilla, comenzando a entrenar con balón antes del inicio de la primera sesión de la semana.