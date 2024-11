José Luis Silva: “Casteels no quiso venir al Sevilla, cuando se lo recuerdo se ríe”

El Sevilla este verano ha perdido a gente muy importante dentro del vestuario. No sólo en lo que a jugadores se refiere, sino a importantes profesionales dentro de su cuerpo técnico. Desde la marcha de Mendilibar hasta junio, tres personas se mantuvieron fijas en el pasar de los últimos staffs como son Juan Díaz, que sigue en el club, Pepe Conde, actual preparador físico del Barcelona de Hansi Flick y José Luis Silva, entrenador de porteros que llevaba toda una vida en el club de Nervión. Estas dos últimas marcharon este verano en busca de nuevos retos, en el caso del preparador de guardametas, a Arabia Saudí con el recién ascendido Al-Qadsiah de Míchel. La marcha de Silva supuso un golpe duro al ser una persona clave en la preparación de los últimos porteros en el Sevilla que tanto éxito han dado, como son Vaclík, Bono o el mismo Orjan Nyland.

El frustrado fichaje de Casteels por el Sevilla

Con el objetivo de seguir creciendo como profesional, José Luis Silva se marchó este verano por primera vez del Sevilla. El hispalense escogió como destino la emergente liga de Arabia Saudí donde coincide con un exentrenador del club, Míchel González que tiene al club de Khobar cuarto en la tabla. Además del madrileño, Silva ha coincidido, y se encarga de preparar, a uno de los objetivos de Víctor Orta para el Sevilla del pasado verano: Koen Casteels. El belga, tras terminar contrato con el Wolfsburgo, estuvo en negociaciones para llegar al Sánchez-Pizjuán, aunque finalmente decidió un destino más exótico. Silva, en una entrevista para Zona Mixta, confiesa que se lo recuerda: “No quiso firmar venir al Sevilla. Yo cuando estoy aquí con él se lo digo y él se ríe”.

Asimismo, explicó cómo está siendo su adaptación a un vestuario hispanohablante en Arabia Saudí: “El vestuario es hispanohablante. Todos los jugadores internacionales, excepto el portero, hablan el castellano. Yo pensaba que me iba a encontrar con más dificultades con el tema del inglés, pero el día a día es super fácil. Son jugadores que se han adaptado bien. Es una realidad que el dinero aquí es importante. Se paga bien, sí. Pero no sólo vienes aquí por el dinero. De los fichajes que ha hecho Al-Qadsiah ninguno ha demostrado eso. Eso es importante para un club que vienen de la Segunda División. Parte de culpa es del director deportivo y de Michel. Se han comprometido con ello”, realtó el sevilano.

El fichaje de Nyland por el Sevilla

Además, el exentrenador de portero del Sevilla habló sobre Orjan Nyland, actual guardameta del club de Nervión. Como deslizó Mendilibar, hace más de un año, tras el fichaje del noruego, José Luis Silva fue clave en la decisión del fichaje del escandinavo: “En el fichaje de Nyland, hay un trabajo previo de análisis donde se barajan muchos nombres. Pero tanto Monchi como Orta cuentan con el entrenador de porteros para dar su opinión y su valoración. Y si esos porteros pueden encajar en el modelo del Sevilla. Siempre me dieron capacidad de opinar y de decisión. Se criticó mucho que Nyland viniera sin jugar, es verdad que había pasado por importantes lesiones… Pero tiene unas características de portero top. Es una pena que Nyland haya pasado tanto tiempo en la sombra. Aunque también hay que ver el contexto, en el Leipzig tenía a Gulácsi, que es un extraordinario guardameta. Orjan ha tenido siempre una competencia muy alta y lesiones que han mermado su rendimiento durante temporadas. Pero tiene unas cualidades y capacidades top. Eso fue lo que el Sevilla vio en él para utilizarlo en una etapa difícil”, aseguró Silva.

La especial relación entre Bono y Silva

En su entrevista, Silva también habló de Yassine Bono, considerado uno de los mejores porteros de la historia del Sevilla y único Zamora hasta el momento. El exentrenador de porteros confesó que aprendió mucho del marroquí durante su etapa en el club: “Bono es todo lo contrario a mí. Yo soy un manojo de nervios, necesito entrenar, alzar la voz, estar activo… Y él es sosegado, tranquilo, se toma su tiempo para reflexionar, con el que se habla de todo. He aprendido mucho de él, tanto del fútbol como de la vida. Recuerdo su primer día en el Sevilla. Vi en él una persona tímida, que le costaba relacionarse… Pero ya poco a poco fue cogiendo esa actividad y forma de vivir de Sevilla. Le encanta la ciudad y su gente… Yo creo que he aprendido más de él, que él de mí (risas). He cambiado muchísimas cosas a nivel técnico y táctico. Bono ha sido el portero que más cosas me ha hecho cambiar. Ha sido el que más me ha ayudado para encontrar el porqué de más situaciones”, comentó.

El crecimiento de Alberto Flores y Matías Árbol

Además de Bono y Nyland, una de las grandes labores de Silva en los últimos años ha sido la de formar porteros de la cantera del Sevilla. Los casos de Sergio Rico, David Soria, Juan Soriano y, ahora en estos últimos años, Alberto Flores y Matías Árbol. El preparador aseguró que los dos porteros del filial están más que preparados para cuando llegue su momento: “Desde que llegó Javi García al Sevilla (entrenador de porteros de Unai Emery) se implementó una metodología en todos los aspectos a los distintos escalones de los porteros. Hoy en día mantiene esa forma de trabajar. No hay que dudar de que las cosas se siguen haciendo bien. Alberto Flores está perfectamente preparado, junto con Matías Árbol, y a un paso del primer equipo. Como pasó con Sergio Rico, lo único que hace falta es ponerlos. Cuando han jugado, lo han hecho muy bien. Han dado rendimiento. La figura del portero es muy complicada porque sólo juega uno y el Sevilla es un club muy complicado porque tiene muchísimas exigencia. Se necesitan muchísimas tablas para jugar en el Sánchez-Pizjuán. Pero tanto Alberto como Matías están ahí. Cuando se les necesite, van a dar rendimiento”, apuntó José Luis Silva.