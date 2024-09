Stanis Idumbo sigue el camino de Lukebakio

El Sevilla, salvo giro radical, se va a quedar con lo que tiene. Xavi García Pimienta, técnico del conjunto hispalense, tras la salida de Lucas Ocampos a Rayados de Monterrey parece que se va a quedar con los tres extremos que actualmente posee en la plantilla: Chidera Ejuke, Dodi Lukebakio y Suso -que continúa lesionado-. Además de un Jesús Navas que ha vuelto a actuar ahí y colgará las botas en el mes de diciembre. Es ahí donde aparece la figura de Stanis Idumbo. El extremo belga de diecinueve años por el que pagó el Sevilla el pasado mes de enero casi medio millón de euros procedente del Ajax. El internacional por Bélgica sub 21, que ha estado a caballo entre primer y segundo equipo desde su llegada, debe dar un paso adelante para aportar al primer equipo antes de lo esperado.

Jordan Chenge, preparador de Lukebakio, entrena a Idumbo

Justo en este parón internacional -después no ser convocado por su país- se ha dejado ver a través de sus redes sociales dando un paso al frente y poniéndose a las órdenes del preparador físico Jordan Chenge. Se trata del entrenador personal de Dodi Lukebakio, que viaja habitualmente entre Bruselas y Sevilla desde la llegada del internacional belga para poner a punto al ex del Hertha de Berlín. Una persona importante en el entorno del internacional belga que estuvo tratando la recuperación de la importante lesión que sufrió Lukebakio el pasado curso. Asimismo también ha trabajado con otros jugadores como Orel Mangala, del Everton, o Bernier del Charleroi.

Idumbo, en un momento clave para dar un paso al frente hacia el primer equipo, ha comenzado a trabajar fuera de la ciudad deportiva con Chenge para intentar coger el punto físico óptimo para rendir en la élite y dar el salto esta temporada. Ya durante la pasada jornada, ante el Girona, debutó de forma oficial con el primer equipo en el que tuvo sus primeros diez minutos con la elástica sevillista. Asimismo, ya tuvo un papel protagonista con García Pimienta durante la pretemporada, siendo titular en Anfield.

Mariano, tras Idumbo y ante Jesús Navas, sigue a Sergio Ramos hacia el campo de entrenamiento. / José Luis Montero

La opinión de García Pimienta

Cada vez más lejos de la dinámica del Sevilla Atlético, el belga parece que cada vez tendrá más presencia con el primer equipo del Sevilla y comenzará a ser un habitual entrando desde el banquillo como lo hizo ante el Girona en la última fecha antes del parón de selecciones. García Pimienta ya habló sobre el jugador usto antes de estrenarse con la camiseta sevillista: “Stanis es un chico muy joven y en formación todavía aunque está en dinámica del primer equipo. Está entrenando con nosotros y aunque tiene dorsal del filial es jugador del primer equipo, pero sí que creo que los chicos tan jóvenes si no participan en el primer equipo tienen que tener minutos y rodaje en el filial. Va a estar en la convocatoria, si no ha entrado con nosotros es porque he considerado que había otros jugadores que estaban mejor o que eran mejores para ese partido concreto. Va a venir y si tiene que participar participará, pero sí que creo que los jugadores jóvenes y con proyección como es el caso de Stanis, si no participan en el primer equipo tienen que tener minutos con el filial”, aseguró el catalán.