Suazo: "Nos desconcentramos con centros laterales y nos terminaron marcando"

Suazo, hoy capitán del Sevilla analizó la derrota ante el Mallorca en declaraciones a Movistar a ras de césped, tras el encuentro, y señaló la desconcentración como el factor clave del resultado. “Creo que, sobre todo, en esos primeros diez minutos de la segunda parte nos desconcentramos con centros laterales y nos terminaron marcando. Fueron dos jugadas muy similares”, explicó. “Estábamos haciendo un buen partido que nos podíamos llevar, pero luego se complicó y se hizo muy cuesta arriba”.

El jugador reconoció que el arranque del segundo tiempo fue determinante. “Creo que no arrancamos bien y en cinco o siete minutos con jugadas por banda nos distraímos”, lamentó, subrayando la exigencia de la categoría: “En esta liga, si te distraes, te lo hacen pagar”. Pese al golpe, llamó a mantener la unión del grupo: “Hay que seguir creciendo, estando juntos; sabíamos que no iba a ser fácil, pero confío en mis compañeros y en el cuerpo técnico”.

Suazo también destacó la importancia del partido y el impacto anímico de la derrota. “Siempre nos jugamos cosas importantes; eran tres puntos cruciales por la lucha”, afirmó, aunque insistió en la necesidad de aprender del error: “Tenemos que seguir trabajando con humildad para seguir creciendo y mejorando y que no vuelva a pasar lo de esos siete u ocho minutos de la segunda mitad”.

Por último, se refirió a la acción del penalti de Carmona en el que intentó no entrar en polémica. “No se puede percibir desde la cancha; el árbitro estaba ahí y son decisiones que se toman”, concluyó, con la mirada puesta en el futuro. "No queda otra que seguir hacia delante evitando esos minutos que nos jugaron en contra”.