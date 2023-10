Sevilla - Rayo: La tensión entre Fernando y Mendilibar en el cambio

El empate del Sevilla ante el Rayo Vallecano dejó en la primera parte un capítulo tenso entre Fernando y José Luis Mendilibar cuando éste decidió cambiar al brasileño.

El momento se produjo en el minuto 37. Mendilibar, ante la mala imagen que estaba ofreciendo su equipo y con 0-2 en el marcador, se decantó por buscar algo de revulsivo y dio entrada en el campo a Rakitic por Fernando. El pivote no se tomó bien ser sustituido antes de que acabar el primer acto y así se lo hizo saber a su entrenador, indicando con la mano un gesto de desaprobación para enfilar el túnel de vestuarios con un enfado importante.

El propio técnico del equipo de Nervión ha explicado en las cámaras de Movistar el motivo del cambio de Fernando: "Yo sé que cuando cambias antes del descanso, el jugador cambiado está dolido, pero veo al equipo que esta mal y no es que cambia al peor jugador de mi equipo. Podía cambiar a tres, cuatro o cinco jugadores. No es él el que peor ha estado, necesitamos tener más el balón, con más seguridad. Luego he hablado con él al descanso y también al final estaba dolido. Es normal. No podíamos seguir igual y si se puede cambiar diez minutos antes del descanso, se hace el cambio antes del descanso".

También Rakitic, uno de los capitanes de la plantilla, se refirió al capítulo vivido: "Estamos 25 tíos peleando por lo mismo. No gusta ver un compañero enfadado y con ese gesto, pero lo arreglaremos entre nosotros dentro del vestuario".

Un tenso capítulo y habitual en el mundo del fútbol que a buen seguro no pasa a mayores, ya que a ningún jugador le gusta ser cambiado antes del descanso, comprendiendo también la decisión de Mendilibar de buscar cambios antes de que acabara el primer acto.