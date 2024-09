Ventura le dedica un servicio a Antonio Puerta: “Desde que marcaste aquel gol, nos cambiaste la vida”

El famoso tiktoker sevillano, Cristian Ventura, más conocido por su famosa frase: “con permiso, buenas tardes”, le ha dedicado un video viral a Antonio Puerta, leyenda del Sevilla. El influencer ha realizado uno de sus célebres servicios para la plataforma de TikTok desde la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, concretamente junto a su estatua que se encuentra a la entrada de las instalaciones sevillistas. Con el fin de rendirle homenaje, le dedicó unas palabras donde aseguró que “cambió” las vidas de los sevillistas con el gol ante el Schalke 04 durante las semifinales de la Copa de la UEFA de 2005-06.

Cristián Ventura inició uno de sus famosos servicios con unas emotivas palabras hacia Antonio Puerta y su figura en el Sevilla: “Señor Antonio Puerta, con permiso, buenas tardes. Este servicio elegante y profesional va dedicado. Desde que marcaste aquel gol, nos cambiaste la vida. Un beso al cielo. Con permiso”, contó durante el vídeo del famoso tiktoker.

A través de los comentarios, ante las dudas de alguno de sus seguidores sobre una posible burla hacia la figura de Antonio Puerta, quiso explicar que se trata de todo lo contrario. El famoso camarero aseguró que llegó incluso a conocer al propio canterano del Sevilla y en ningún momento trataba de intentar realizar algún tipo de mofa hacia su figura: “Jamás le haría a nadie eso. Tuve el privilegio y el placer de conocerle y era una gran persona”, aseguró el influencer.

Su vídeo con Romain Perraud y el Betis

Ventura, el sevillano del momento: ‘‘No esperaba que el Betis me llamase’’ / Rafa del Barrio

La figura de Cristián Ventura se ha vuelto cada vez más popular entre los clubes de fútbol para anunciar o promocionar de alguna forma sus publicaciones. El propio Betis anunció a uno de sus fichajes de este curso, Romain Perraud, con uno de sus vídeos virales sirviéndole agua en el estadio Benito Villamarín: “Cuando el Betis me llamó no me lo creía. Llamé corriendo a mis padres”, explicó en una entrevista el propio influencer.