Diario de Sevilla ha preguntado esta mañana tras el entrenamiento a puertas abiertas a la afición del Sevilla Fútbol Club qué creen que pasará en el derbi de este domingo ante el Real Betis Balompié. Los hinchas del cuadro nervionense se han mostrado confiados, aunque consideran que será un partido ajustado en el que los suyos se llevarán la victoria en un encuentro donde la victoria se antoja necesaria.