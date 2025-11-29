La afición del Sevilla confía en los suyos para el derbi: "Creo que me lo voy a pasar bien"
El conjunto hispalense recibe al Real Betis en un partido que se antoja necesario ganar
Más de 13.000 aficionados arropan al Sevilla en el entrenamiento a puertas abiertas
Diario de Sevilla ha preguntado esta mañana tras el entrenamiento a puertas abiertas a la afición del Sevilla Fútbol Club qué creen que pasará en el derbi de este domingo ante el Real Betis Balompié. Los hinchas del cuadro nervionense se han mostrado confiados, aunque consideran que será un partido ajustado en el que los suyos se llevarán la victoria en un encuentro donde la victoria se antoja necesaria.