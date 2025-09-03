Ante la ausencia de varios futbolistas debido a distintos motivos, el Sevilla Fútbol Club ha sorprendido en el tercer entrenamiento de la semana con un rondo en el que los jugadores debían dar 20 pases con un solo toque para superar el ejercicio. La única vez que se ha conseguido el objetivo ha sido con Kike Salas, José Ángel Carmona y Álvaro Ferllo en el centro; por lo que los tres han sido centro de una ronda de collejas de parte de sus compañeros.