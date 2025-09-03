El Sevilla Fútbol Club sigue entrenando en un parón de selecciones donde cinco futbolistas se han marchado con sus respectivas selecciones. En la tercera sesión de la semana, Marcao ha llamado la atención al entrenarse con un vendaje en la rodilla. Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que esta medida es por precaución, por lo que el sevillismo no debe temer una nueva baja antes del choque liguero ante el Elche.