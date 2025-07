Este miércoles ha tenido lugar la quinta sesión de la semana en el Sevilla Fútbol Club. Matías Almeyda no puede contar con los lesionados Joan Jordán y Tanguy Nianzou, siendo Kelechi Iheanacho la gran incógnita del verano. Por su parte, Lucien Agoumé se reincorporará a lo largo de la semana tras acortar sus vacaciones, mientras que Gabriel Suazo no entrenará hasta que no se resuelvan los trámites burocráticos que se lo impiden.