Tras el mercado de fichajes, la semana continúa para el Sevilla Fútbol Club, que ya prepara el duelo ante el Elche del próximo viernes 12 de septiembre. Matías Almeyda ha perdido durante este parón de selecciones a los internacionales Nyland, Vargas, Suazo, Vlachodimos y Gudelj; que se suman a los lesionados Ejuke, Sow, Jordán, Ramón y Akor Adams. Alexis Sánchez aún no entrena con el grupo debido a problemas burocráticos que se espera solucionar esta misma semana.