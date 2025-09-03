El Sevilla entrena con once ausencias mientras Almeyda sigue esperando a Alexis Sánchez
El argentino plantea el encuentro ante el Elche con tres de sus últimas cuatro incorporaciones disponibles
Kike Salas, Álvaro Ferllo y Carmona se llevan una ronda de collejas en el tercer entrenamiento semanal del Sevilla
Tras el mercado de fichajes, la semana continúa para el Sevilla Fútbol Club, que ya prepara el duelo ante el Elche del próximo viernes 12 de septiembre. Matías Almeyda ha perdido durante este parón de selecciones a los internacionales Nyland, Vargas, Suazo, Vlachodimos y Gudelj; que se suman a los lesionados Ejuke, Sow, Jordán, Ramón y Akor Adams. Alexis Sánchez aún no entrena con el grupo debido a problemas burocráticos que se espera solucionar esta misma semana.