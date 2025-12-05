Así fue la vuelta de Joan Jordán con el Sevilla 572 días después

Matías Almeyda venía advirtiendo desde hace tiempo que Joan Jordán se encontraba listo para volver a los terrenos de juego con el Sevilla Fútbol Club. El futbolista catalán fue convocado por primera vez este curso el ocho de noviembre para el duelo ante el Club Atlético Osasuna, aunque aún no había debutado aún a las órdenes del técnico bonaerense. La temporada se truncó demasiado pronto para el ex del Éibar, que regresaba al combinado nervionense tras un año cedido en el Deportivo Alavés, por una hernia discal que le obligó a estar varios meses fuera de los terrenos de juego.

Jordán ha tenido que esperar a la segunda ronda de la Copa del Rey para volver a defender la elástica blanquirroja, 572 días después de su último partido como futbolista del Sevilla. Ocurrió el once de mayo de 2024 ante el Villarreal, cuando disputó 25 minutos en la derrota de los hispalenses en La Cerámica. Después de un año en Mendizorroza donde parecía estar reencontrándose con su mejor versión, el Francisco de la Hera de Almendralejo ha sido testigo del regreso de un centrocampista que pasó de ser un ídolo en Nervión a un desconocido para la afición del conjunto hispalense.

Los sevillistas celebran uno de sus dos goles al Extremadura. / Jero Morales (Efe)

Joan Jordán y un partido casi de notable

La sorpresa saltaba en la previa cuando se conocía la noticia de que Joan Jordán partiría de inicio en el Club Deportivo Extremadura - Sevilla Fútbol Club con el dorsal ocho a la espalda. En un partido gris del conjunto nervionense, el centrocampista ha intentado aportar algo de claridad en la sala de máquinas, firmando unas estadísticas bastante destacadas para ser su primer encuentro en lo que va de curso. El exjugador del Éibar ha conseguido dar dos pases claves, con un 86% de acierto en pases precisos, un 88% en campo contrario, un 75% en campo propio y un 80% en pases largos. La vuelta del futbolista catalán se antoja importante en los planes de un Matías Almeyda que tiene en él un perfil hasta ahora inédito en la plantilla, pues su calidad y visión de juego deberían servir para ampliar el abanico de opciones del técnico bonaerense.

En un tramo crucial de la temporada como el que se avecina, con dos rivales directos por la permanencia como son Valencia CF y Real Oviedo antes de cerrar el año frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, la reincorporación de Jordán al Sevilla se antoja como un soplo de aire fresco. Si Almeyda consigue devolverle la confianza a un jugador que ha pasado una mala racha en lo personal y futbolístico, podría encontrar en él una pieza fundamental para desatascar ciertas situaciones en partidos donde la posesión del balón y la profundidad ofensiva puedan ser claves para sacar algo positivo.