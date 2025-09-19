Vuelven Ejuke y Akor Adams: convocatoria del Sevilla con 24 futbolistas

Tal y como había anunciado Matías Almeyda en su rueda de prensa previa al Alavés-Sevilla, prácticamente toda la plantilla está disponible gracias a las altas de Ejuke y Akor Adams. Los dos atacantes nigerianos ya han dejado atrás sus lesiones musculares y podrían partir en el once titular, aunque posiblemente esperen turno para el encuentro del martes contra el Villarreal.

El entrenador argentino ha convocado a 24 futbolistas, incluidos dos con ficha del filial, como son los casos de Alberto Flores, que va como tercer portero, y del central Castrín. No está aún en la lista Ramón Martínez, recién salido de otra lesión. Tampoco Joan Jordán, en pleno proceso de readaptación a la competición tras la operación de hernia discal que se realizó en julio. El meta Álvaro Fernández es la única ausencia por decisión técnica.

De este modo, la plantilla real al completo está disponible, ya que Ramón Martínez fue inscrito en LaLiga por petición de Almeyda para cubrir el hueco que quedaba en la plantilla inscribible de 25. Ante la imposibilidad de realizar otro fichaje por el límite salarial, que ha subido notablemente en la actualización de LaLiga de septiembre, el entrenador pidió al central del filial, ya que por edad no podría volver a jugar con el Sevilla Atlético si jugara un minuto con el primer equipo y cuenta con él.

No se puede decir lo mismo de Álvaro Fernández, mientras que es una incógnita cómo tratará de recuperar para la causa a Joan Jordán una vez que esté plenamente recuperado.

De este modo, la lista de 24 la forman: Nyland, Odysseas, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Marcao, Nianzou, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Suazo, Azpilicueta; Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow; Januzaj, Rubén Vargas, Ejuke, Alfon, Peque, Alexis Sánchez, Isaac y Akor Adams.