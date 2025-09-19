Almeyda: "Necesitamos triunfos para que el mensaje sea más creíble"

Matías Almeyda ha dado sus valoraciones sobre la actualidad y el momento del Sevilla antes de su visita a Alavés este sábado (18:30). El entrenador argentino ha recuperado efectivos para esta cita y ya puede contar con casi toda su plantilla, teniendo en cuenta que Álvaro Fernández no cuenta y que Joan Jordán sigue con su proceso de puesta a punto después de recuperarse de la operación de hernia discal a la que se sometió a principios de julio. Y reconoció que desea "triunfos" que hagan "creíble el mensaje".

El técnico sevillista se mostró "agradecido al grupo que entreno por la predisposición y por las ganas, por ser conscientes de que hay que seguir creciendo entre todos". Y también se congratula de la recuperación de efectivos: "Es importante tenerlos a todos bien, entrenando. Vamos modificando trabajo y minutos, pero es importante poder contar con todos y luego tomar la decisión. Es mejor tomar la decisión así".

"Siempre doy el equipo primero a la plantilla. Vienen muchos partidos juntos y seguramente participen la mayoría, porque hay partidos cerca de otros. No tengo todavía todo bien definido", dijo al ser preguntado si el momento de darle la titularidad en la portería a Vlachodimos.

La dificultad del Alavés

Toca la visita a un feudo tradicionalmente esquivo para el Sevilla ante un Alavés que llega henchido por su triunfo en San Mamés. "Nos enfrentamos a un equipo difícil, que ha conseguido puntos y que en su casa se hace fuerte. Tienen buen entrenador (su compatriota Eduardo Coudet), buena estrategia, son combativos... Tienen unas características y uno trata de acertar. Estuvimos toda la semana en ese estudio del rival y como a todos los rivales, los respetamos".

Preguntado por el momento de crecimiento del equipo reconoció que todavía está "montando las bases" y no esquivó el hecho de que enfrente hay un rival: "Dentro de la construcción, el análisis que intento hacer es sobre el rival, pero intentando evitar pensar mucho en el rival. Si gano cuatro partidos seguidos no tengo que modificar nada, pero estamos en la búsqueda y hay una competencia interna. Cuando el jugador sabe eso, puede salir a competir. Intento primero montar las bases y construir la casa. Pero es difícil cambiar dos años en cuatro partidos. Con locuras no lo puedo hacer.

"Rara vez jugué con tres atrás, pero no me encierro en un sistema y no queremos conceder tanto. Nada asegura nada, pero hay que ir achicando errores que se cometen y veo que se van corrigiendo pero poco a poco", dijo sobre el cambio de sistema frente al Elche.

El grupo por delante de su importancia

Almeyda fue preguntado sobre si se siente la piedra angular del nuevo proyecto del Sevilla: "Desde mi lado buscamos una estabilidad, un compromiso y un respeto. Tener identidad propia desde el club que defiendes, pero no consumo todo eso porque ustedes cuando falle dos partidos me encontrarán debilidades, como es normal".

Y abundó en que el Sevilla no necesita palabras sino puntos: "Creo en la buena energía, en sacar lo mejor a cada futbolista y poder comprenderlo, pero necesitamos triunfos y deseo que se den para que el mensaje sea más creíble y establecerme en un lugar, aunque sabemos que nuestro trabajo es como es. No consumo comentarios ni buenos ni críticos. Muchas veces, de la crítica se sacan cosas constructivas y tiene que haber opiniones opuestas. Si no, sería fácil la vida".

Los resultados sobre las palabras

En ese sentido se le sugirió que en las distintas entrevistas concedidas por sus jugadorespor las buenas palabras de sus futbolistas en las entrevistas de esta semana: "Yo no soy de mirar muchas redes. Es importante preguntarle al futbolista al final del año para ver qué piensan del entrenador. Yo les agradezco sus gestos y sus palabras. Yo vivo de una sola manera. O me quieren o no. Intento no hacer lo que no me gustaba que me hicieran como futbolista y desde ahí dirijo. Si han dicho cosas buenas siempre es mejor. Estamos en construcción, llevamos cuatro partidos y tenemos que buscar más puntos. Somos el equipo que menos invirtió, no ponemos excusas e intentamos trabajar como grupo. Lleva un tiempo y creo que vamos en el buen camino. Necesitamos sumar y no me sacan del foco las palabras lindas".

Un asado para la convivencia

También salió a la palestra la comida que tuvo la plantilla en la ciudad deportiva para solidificar la unión. Un asado auspiciado por el propio entrenador: "Una paella no les podía dar porque me matan. Me gusta cocinar y cocino. Pero el asado tiene un sentido", dijo entre risas.

Y pasó a dar su visión sobre la gestión grupal: "Los grupos tienen que vivir momentos juntos. Hicimos aquí la pretemporada y eso ayuda a que estén juntos. Hay muchas nacionalidades y me interesa mucho que se conozcan, sus familias, qué se come en un sitio, en otro... Es preocuparte por el otro. Vivimos en un mundo muy egocéntrico sin mirar al otro. Yo soy de la idea de compartir, de dialogar... Pero hay una línea muy delgada. Te hago un asado y te saco del equipo", ejemplificó.

"Que se rían, disfruten, verlos en otra parte de sus vidas que no son el fútbol. Vemos las redes sociales, pero quiero algo más normal. Que se hablen, que se hagan bromas... Eso es lo que busco", aseguró.