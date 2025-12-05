20 travesuras del Elfo Rudy para llenar de ilusión las casas esta Navidad

En esta tradición el único límite es la imaginación de los 'elfos' para idear 'trastadas'.

El puente de diciembre es la fecha que muchos hogares reservan para montar el belén, el árbol y el resto de la decoración navideña. Sin embargo, a los adornos estáticos tradicionales se le suma desde hace unos años una dinámica de origen anglosajón que arrasa entre las familias con niños. Hablamos del "elfo en la estantería", un ayudante de Papá Noel que ayuda a los más pequeños a amenizar la espera hasta el Día de Navidad.

La idea es mágica y sencillo: un elfo es adoptado por la familia a principios del mes de diciembre. Por la noche, Rudy (o el nombre que elijáis) cobra vida y se dedica a hacer travesuras por toda la casa. Cada mañana, los niños despiertan con ilusión preguntándose qué fechoría habrá hecho hoy este particular confidente de Papá Noel. Solo existe una norma: ¡no se puede tocar al elfo!

¿En qué consiste la tradición de 'Elf on the Shelf'?

Esta tradición tiene su origen en el libro infantil Elf on the Shelf (en castellano, "elfo en la estantería"), escrito en 2005 por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell. Con el tiempo, la idea se ha ido adaptando y extendido a distintos países, con la imaginación y la propia creatividad como únicos límites. Cada noche los elfos idean nuevas trastadas para sorprender a los niños.

El objetivo no es otro que motivar a los pequeños a portarse bien, ya que, recordemos, estos seres informan directamente a Papá Noel y le ayudan con los regalos. A continuación, tienes una lista de 20 travesuras del Elfo Rudy para llenar tu casa de ilusión estas navidades.

Ideas de travesuras que puede hacer el Elfo de Navidad

1. Ángel de nieve. Rudy ha salido para ver los primeros copos de nieve y disfrutar de una jornada de esquí con todos sus amigos.

2. A por el desayuno. Cansado de lo dormilones que son en esta casa, el elfo ha amanecido hambriento. Menos mal que nunca hay montaña (o encimera) lo bastante alta para que no pueda escalarla.

3. Salto en paracaídas. A estos elfos también les gustan las emociones fuertes. ¡Siempre con las medidas de seguridad necesarias!

4. Túnel de lavado. A los elfos les encanta interactuar con los juguetes de la casa... ¡Y también con todo tipo de objetos cotidianos!

5. Muñeco de nieve. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¡No olvides ponerle la nariz!

6. Tienda de campaña. Los elfos han alquilado el último cajón de la cómoda: basta con una bufanda que les sirva como saco de dormir.

7. Pista de carreras. Los elfos están acostumbrados a la velocidad. ¡Piensa en la cantidad de regalos que deben repartir en una sola noche!

8. Una mala reseña. Piensa que Rudy ayuna durante todo el día y las noches son su única oportunidad para alimentarse. No toda la comida que encuentra es como esperaba.

9. ¡Peligro! Nuestro querido elfo ha salido a surcar los mares... Y a hacer cosplay de una de nuestras películas favoritas.

10. Con las manos en la masa. Los elfos no son tan distintos de los humanos: ellos tampoco saben calcular la cantidad de pasta ideal para una sola persona.

11. Parque de atracciones. A Rudy le gustan las emociones fuertes: las buscará en cualquier rincón de la casa.

12. Todo un artista. Los elfos por las noches también cultivan sus talentos: ¿quién necesita un pincel?

13. Acrobacias. Rudy siempre ha soñado con ir al circo... ¡No le dan miedo las alturas!

14. ¡Qué frío! Acostumbrados a las temperaturas del polo norte, los elfos buscan ambientes frescos donde sentirse como en casa

15. Haciendo chapuzas. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Intentas arreglar algo y acabas haciendo un desastre aún mayor.

16. Jugando a los dardos. La buena puntería es otra de las virtudes de Rudy.

17. A poner la mesa. Adoptar un elfo tiene sus ventajas: te echaré una mano con las comidas de Navidad mientras todos estéis descansando.

18. Pinta y colorea. Las noches son largas y aburridas y cualquier forma de entretenimiento sirve para matar las horas.

19. Resfríado. Tanta travesura acaba agotando hasta la salud de tu compañero elfo.

20. Brindis de Navidad. Siempre le hemos dejado comida y bebida a Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Por qué no a nuestro elfo?