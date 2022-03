¿Alergia al polen o covid? Estas son las diferencias

Con esta, serán ya tres las primaveras que la alergia al polen tendrá que convivir con la pandemia. Y, de nuevo, surgen muchas dudas para los pacientes alérgicos. "Estornudo mucho y me pican los ojos, ¿tendré covid o alergia?". No hay por qué alarmarse. No es tan difícil distinguir los síntomas entre ambas patologías.

Los síntomas básicos de la alergia al polen son: picor de ojos, nariz, oídos y paladar; además de ojos enrojecidos, sensación de lagrimeo, o de arenilla en los ojos, y estornudos muy frecuentes. Una sintomatología que no vamos a encontrar en una infección por covid.

Por contra, la alergia al polen o primaveral no genera síntomas que sí son propios del coronavirus como pueden ser fiebre, malestar general, diarrea y dolores musculares, además de la pérdida de los sentidos del olfato y del gusto, parcial o total.

Síntomas comunes y cómo diferenciarlos

Hay algunos síntomas que, aunque escasos, sí pueden ser comunes a ambas patologías y aparecer tanto en el caso de ser alérgicos como de tener coronavirus. Estos son: la tos, la disnea (sensación de falta de aire), dolor de cabeza y mucosidad nasal.

La tos y la sensación de falta de aire pueden darse tanto en pacientes con asma por alergia a pólenes como en pacientes con coronavirus. Sin embargo, en los asmáticos esta tos y la disnea se van a caracterizar por la presencia de sibilancias (silbidos o ruidos al respirar).

Otro síntoma común en ambas patologías es el dolor de cabeza, que solo va a aparecer en pacientes alérgicos cuando tienen sinusitis.

El taponamiento y la mucosidad nasal transparente son normales cuando hay una reacción alérgica al polen, "pero si se trata de una infección por coronavirus esta secreción nasal cambiará de color, a más oscuro lo que indicaría que hay infección", indica el doctor.

La falta de lluvias y el buen tiempo adelantan las alergias

En Andalucía, los alérgicos han empezado a sufrir desde hace días los síntomas debido a la situación de sequía que vivimos, con un invierno extremadamente cálido y seco. La falta de agua, junto a la contaminación ambiental y el buen tiempo, hacen que la sensibilidad de los alérgicos se haya disparado, sobre todo por culpa de las gramíneas, el olivo, el ciprés o el plátano de sombra.

Según los datos, este pasado mes de enero ha sido el quinto más seco desde los años 60 y febrero ha sido también el más cálido en muchas regiones desde 1990.