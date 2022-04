Alertan de que los turnos de noche aumentan el riesgo de padecer cáncer

El día 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, mediante el cual se busca promover la prevención de los accidentes y abrir el diálogo social entre las partes. Con motivo de esta efeméride, el Grupo ASPY, expertos en salud laboral, advierte de los principales riesgos para la salud de los trabajadores así como los principales agentes cancerígenos en los entornos de trabajo. Uno de los más preocupantes es el turno de noche, el cual eleva el riesgo de padecer cáncer de próstata, de mama y de páncreas.

Así lo ha confirmado la doctora Lourdes Ruiz, directora de Medicina de Trabajo de ASPY en Cataluña y Aragón, la cual ha establecido los agentes cancerígenos laborales en dos grupos: el grupo 1, cancerígenos; y el grupo 2, aquellos elementos que probablemente puedan ser cancerígenos, subdivididos a su vez en alta probabilidad y en baja probabilidad. Es a este último grupo laboral al que pertenecen los turnos de noche.

Se deben adaptar los turnos de trabajo

La doctora ha detallado la problemática en la salud que puede acarrear el turno de noche así como los efectos nocivos en nuestro organismo: "El turno de noche produce una alteración de los ritmos circadianos y es un disruptor endocrino. Potencialmente, lo que produce es una alteración de la secreción de la melatonina y estas alteraciones se han relacionado fuertemente con la aparición de cáncer de páncreas, próstata y de mama". Del mismo modo, la directora ha especificado que esto no se debe traducir en una prohibición de este tipo de jornadas laborales, sino que deben adaptarse y evaluarse según determinados parámetros: "No significa que no se pueda trabajar en horario nocturno, significa que se tiene que adaptar. Por ejemplo, a partir de ciertas edades, el turno de noche no se debería realizar, puesto que la incidencia de sufrir procesos neoplásicos aumenta con la edad", ha asegurado. "De hecho, a partir de los 45-50 años, ciertas personas no deberían trabajar en el turno de noche".

Como consecuencia, los trabajadores que cuenten con estas jornadas laborales nocturnas necesitan otro tipo de condiciones laborales, como descansos más extensos: "Pero, sobre todo, lo más importante es no mantenerlo en el tiempo durante muchos años. Hay personas que llevan trabajando en el turno de noche desde los 18 hasta los 55, es ahí donde es un agente importante. El turno de noche es necesario dentro del mundo empresarial y poco evitable, pero hay maneras de organizarlo para que sea lo más saludable posible".

La doctora también ha querido destacar la gran latencia que tienen los cánceres: "El periodo de latencia más corto es en los cánceres hematológicos, que oscila entre los 4-5 años. En los tumores sólidos, puede ir desde los 10 hasta los 50 años, por lo que todo esto dificulta una relación causal con el agente cancerígeno y que la enfermedad se acoja como enfermedad laboral. Es necesario desarrollar una acción, porque las exposiciones laborales son peligros evitables. El 40 por ciento de los cánceres son debidos a factores externos, lo que quiere decir que casi la mitad de los cánceres son evitables".

También ha destacado la importancia de los departamentos de prevención y riesgos laborales, para impedir estas afecciones en los trabajadores: "La prevención primaria constituye el conjunto de acciones que buscan evitar o disminuir que una lesión ocurra. Teniendo en cuenta que los agentes externos tienen un peso muy importante en el cáncer, es importante modificar aquellos hábitos que pueden alterar la predisposición a procesos neoplásicos".