Argentina: Un juez deja libre a un acusado de abuso sexual por usar preservativo

Un juez de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia homónima de Argentina, dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, motivo por el que declaró la falta de mérito en la causa, informaron este jueves medios locales.

"No puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, y empujándola y sometiéndola, se tome el tiempo... No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima, que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda", aseguró el magistrado en cuestión, Rodolfo Mingarini.

Según un vídeo facilitado por el Poder Judicial de Santa Fe y difundido por los medios locales, Mingarini realizó estas declaraciones en una audiencia oral el pasado 30 de mayo, en la cual dejó en libertad a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Dicha causa se inició a finales del mes de abril, después de que una mujer denunciase ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino que un albañil que trabajaba en una construcción cercana ingresó en su vivienda y abusó sexualmente de ella.

Durante su intervención, que causó polémica en las redes sociales y colectivos feministas del país suramericano, el magistrado desechó las pruebas del MPA, entre las cuales estaban un informe pericial que indicaba que la mujer sufrió lesiones compatibles con un abuso sexual y que temía por su integridad física, según medios locales.

"Pueden haber pasado varias cosas. Pudo haber pasado que se inició como algo consentido (o) que se inició desde el principio intentando someter... Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para mantener esta relación cuando está sometiendo a la víctima. La verdad que no le encuentro", zanjó el magistrado.

Este vídeo se difundió el mismo día en que el movimiento de activistas feministas "Ni una menos" cumplió seis años de lucha contra la violencia machista, una lacra que desde 2015 ha dejado en Argentina 1.733 feminicidios, según datos contabilizados por organizaciones sociales.

En ese sentido, la concejala santafesina Laura Mondino, del Frente Progresista Cívico Social, presentó este mismo jueves un proyecto de repudio al juez Mingarini en el Concejo Municipal, según escribió en su perfil de la red social Twitter.

"En un día tan sentido para el movimiento de las mujeres, hoy sin marchas en las calles pero con la contundencia de un grito que se repite día tras día, nos sumamos al reclamo de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y subrayamos el deber de los funcionarios judiciales de garantizar nuestra seguridad y proteger nuestros derechos”, afirmó Mondino.