'Ayuwoki', el nuevo ser terrorífico viral que espanta en las redes

Ayuwoki es un ser viral basado en Michael Jackson, que se ha popularizado estos días y que según un vídeo que circula se aparece a las 3 de la mañana si no estás completamente dormido con su famoso grito "Hee, hee". Ayuwoki, que desde un primer momento se ve claramente que está realizado en clave de humor (el nombre es una deformación del célebre "Annie are you ok?", de su canción Smooth Criminal) no ha tardado en despertar las risas y los propios memes de los internautas.

En este primero se mofa el internauta @Jigsawsanti de que Ayuwoki está "Bastante enojado".

Este otro, @Babypuente01 explicaba su ataque al Ayuwoki con otro desternillante ser creación suya.

Yo ayer antes de dormir checando si no estaba el ayuwoki a lado mio pic.twitter.com/2SDlA0Imoy — Baby🦋 (@babypuente01) 6 de marzo de 2019

@Fermofou03 mostraba las bondades de un luchador de lucha libre caracterizado como Michael Jackson.

el ayuwoki cuando alguien dice "Hee hee" a las 3 de la mañana pic.twitter.com/R6oFtrqC52 — Morán⚡🇨🇵 (@fermofou03) 6 de marzo de 2019

Este directamente bromea con la idea de Michael Jackson, con su grito "Hee Hee" y Mercury con su "Eo". Alguien da más.

El ayuwoki y el eo juntos. pic.twitter.com/GDLp7ZAzKM — COC ∆INE. (@Cocaainero) 5 de marzo de 2019

Cuidado con el Ayuwoki, está por todos lados... en las redes... claro