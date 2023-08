La fiebre rosa llega a las funerarias, féretros para "descansar como una Barbie"

La archiconocida muñeca Barbie se ha conocido en el fenómeno del verano 2023, en parte gracias al éxito de la película sobre esta muñeca rubia dirigida por Greta Gerwig e interpretada por Margot Robbie.

Durante estos meses se han visto multitud de memes relacionados con la muñeca y su universo (un ejemplo claro es el fenómeno Barbenheimer, por la coincidencia en el día del estreno con la obra de Christopher Nolan), siendo un auténtico fenómeno de masas y creatividad para usuarios de redes sociales y negocios.

Barbie puede hacer de todo, hasta descansar en paz

La Funeraria Olivares SA con sede en Guayaquil (Ecuador) y se ha convertido en una de las muchas empresas que se han unido a la fiebre Barbie, adaptándola a su nicho de mercado. En este caso, el choque entre lo vívido y rosa de Barbie y los servicios que ofrece la funeraria han dado pie a un TikTok que cuenta con más de un millón y medio de reproducciones y que ha conseguido que muchos usuarios se apunten a esta broma.

En el TikTok de la Funeraria Olivares se puede ver un ataúd rosa acompañado del texto "En Funeraria Olivares tenemos las Barbie House para que descanses como toda una Barbie". La publicación se adapta a la estética Barbie que se ha puesto de moda (muñeca incluida en la parte inferior izquierda de la misma) y que está también acompañada de un remix de 'Barbie Girl' de Aqua.

Muchos comentarios se han tomado el post con humor señalando el buen trabajo del equipo con esta publicación. "Se puso potente el marketing" o "a esto le llamo yo una estrategia de marketing" se puede leer en algunos de los mensajes.

Otros usuarios, por otra parte han seguido con la broma, tiñiendo con un toque de humor negro el rosa de Barbie y la sección de comentarios. "Muero por estrenarlo", se lee en uno de los comentarios con más me gusta de la publicación. "Si no es en una de esas ni que me entierren", añadía otro usuario.