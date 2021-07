Bruselas dice que con la vacuna de AstraZeneca fabricada en la India (Covishield) sí se puede viajar a la UE

La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que los británicos vacunados con las dosis de AstraZeneca (AZ) fabricadas en la India no verán necesariamente denegado el ingreso en países de la Unión Europea (UE) por el hecho de que no hayan sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Bruselas especificó que los Estados miembros también pueden permitir la entrada en su territorio a las personas que hayan recibido vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Está claro, por supuesto, que conseguirás el certificado y que debería ser aceptado para las vacunas aprobadas por la EMA, pero también es posible para los Estados miembros aceptar certificados con otras vacunas, en particular, las aprobadas por la OMS", declaró el portavoz de la CE Christian Wigand en la rueda de prensa diaria de la institución.

Recordó, en cualquier caso, que el certificado covid digital de la UE "no es una precondición para entrar" en el club comunitario.

También, dijo, se puede viajar a la Unión Europea si un individuo llega desde un país incluido en la lista de Estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, un repertorio en el que por el momento no figura el Reino Unido.

La segunda opción, insistió, es la vacunación, y reiteró que los Estados miembros "deben aceptar" las vacunas aprobadas por la EMA y "pueden aceptar" las que hayan recibido luz verde de la OMS.

"No creo que puedas decir que no podrás venir a la UE con esa vacuna", dijo Wigand, tras ser preguntado por la versión india de AstraZeneca.

El certificado covid digital de la UE entró en vigor el jueves con el objetivo de facilitar la movilidad e impulsar el turismo de cara a la campaña de verano, aunque algunos países, como España, ya lo habían empezado a usar antes.

Ese documento funciona para las vacunas aprobadas por la EMA que, por ahora, ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca y Jannsen, pero no Covishield.

Covishield está fabricada en la India por el Instituto Serum, el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen, gracias a una licencia de producción extendida por la empresa británico-sueca AstraZeneca.

Ese último remedio ha sido administrado a unos cinco millones de británicos y el diario "The Daily Telegraph" aseguró este viernes que esas personas podrían ver denegado el ingreso en la UE porque el certificado digital de la UE no reconoce la versión Covishield de la vacuna de AstraZeneca, pues no ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.

No obstante, la Comisión Europea matizó hoy la información del periódico británico.

Otro portavoz de la CE, Stefan De Keersmaecker, afirmó que Covishield no está cubierta por la autorización de comercialización de la EMA, pero recordó que sus fabricantes pueden solicitar ese permiso.

Repitió que los países pueden dar luz verde a las inyecciones aprobadas por la OMS, pero detalló que el Ejecutivo comunitario está en contacto con las autoridades nacionales para coordinar sus acciones.

Wigand indicó que por el momento Bruselas no tiene datos de qué Estados miembros aceptarán la versión india de AstraZeneca.