Bulo: la personas vacunadas no tienen más probabilidad de sufrir trombos durante un vuelo

Bulo de altos vuelos que corre por las redes sociales como muchos otros durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La desinformación colapsa la red y la última falacia ha sido una rotunda afirmación que habla sobre los riesgos de sufrir trombos durante los vuelos en aquellas personas que han sido vacunadas.

Una mentira que no ayuda a unas líneas aéreas que han visto "el cielo abierto" con un plan de vacunación que permite, ahora sí, viajar sin temor y salir de una problemática económica que llevan sufriendo todo el año.

Si investigan por internet y las distintas redes sociales, podrán encontrar un mensaje que dice lo siguiente:

"las compañías aéreas están avisando a los clientes que se han vacunado del gran riesgo de que contraigan coágulos de sangre por el suero experimental de ARNm. Las aerolíneas están ahora discutiendo su responsabilidad y qué hacer con los vacunados ya que no pueden volar por ser un riesgo para la salud. Estas discusiones acaban de empezar, pero parece que no se permitirá volar a nadie que esté vacunado".

Las grandes compañías del sector no han tardado en desmentir y denunciar unas palabras que pueden crear revuelo entre la población y hacerles tener pérdidas millonarias.

La realidad tras la mentira

Las autoridades sanitarias y las compañías informan de que aún no hay relación entre los trombos provocados por las vacunas de Pfizer-BioNtech y Moderna y la aparición de coágulos en la sangre, y más aún que existan problemas a la hora de viajar en avión.

Por tanto, han querido explicar a la población que no es cierto que hayan aconsejado a sus pasajeros no viajar si han sido vacunados contra el coronavirus. Además, se reafirman en la idea de que no ha sido probado aún que exista relación entre este problema de salud y las vacunas de las que disponemos. Por tanto, viajar es completamente seguro.

Joan Carles Reverter, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), ha aclarado que "no hay ninguna evidencia hasta ahora de que el fármaco provoque trombos al volar". Muchos especialistas han querido unirse a estas declaraciones para que las personas no decidan cancelar sus vuelos y sean conscientes de que no existe ningún problema demostrado.

En definitiva, tras más de un año de pandemia, la población sólo debería preocuparse de disfrutar lo máximo posible porque la vida a demostrado con creces que puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos.