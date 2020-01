China inicia el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, que deja 56 muertos

China anunció este domingo que ha empezado a desarrollar una vacuna con la que prevé combatir y derrotar al nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ya se ha cobrado al menos 56 vidas entre los 2.047 contagiados diagnosticados en el país asiático.

Xu Wenbo, científico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, explicó este domingo que los investigadores del organismo estaban trabajando en un remedio para la enfermedad "después de lograr aislar con éxito la primera cepa del virus". Según Xu, los investigadores del centro usaron secuenciación genética de rápido rendimiento para identificar los patógenos un día después de recibir las primeras cuatro muestras el pasado día 2, procedentes de Wuhan, epicentro del brote.

"Sigue casi todo cerrado. Algún supermercado abierto, con productos", contó desde Wuhan Juan Pablo, un investigador uruguayo atrapado allí por las circunstancias. "No hay máscaras ni alcohol en ningún lado. No está permitido el transporte que no sea de emergencia y las ambulancias pasan para todos los lados transportando pacientes".

EEUU, Francia, Japón y Corea del Sur anunciaron que evacuarán a sus compatriotas "encerrados" en Wuhan. Sin embargo, según el doctorando uruguayo, en algunos casos se trataría de salir "en condiciones que nadie sabe. Incluso algunas evacuaciones son hacia ciudades muy cercanas que es posible que sean cerradas próximamente". No es un pronóstico caprichoso, ya que una decena de ciudades de la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, han suspendido los transportes.

Y quienes salieron antes de la suspensión del transporte no van a librarse de pasar por consulta: la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático ha asegurado que está intentando localizar a todas aquellas personas que se hayan ido de la urbe en los últimos 15 días.

China no quiere dejar un solo cabo suelto en el combate al coronavirus y este domingo siguió ampliando las medidas de contención y prevención de la enfermedad, en un país en el que 30 de sus divisiones provinciales han elevado al máximo la alerta sanitaria.

Hasta el momento, las cifras publicadas indican que 52 de las 56 muertes tuvieron lugar en la provincia de Hubei, mientras que al menos 324 contagiados se encuentran en estado grave y 49 pacientes respondieron con éxito al tratamiento y se han curado. Fuera de China se han registrado cuatro infectados en Tailandia, otros cuatro en Australia y el mismo número en Singapur y Malasia; tres contagios en Taiwán e igual número en Francia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Asimismo, hay dos en Vietnam, uno en Nepal y otro en Canadá.