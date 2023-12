Construyen la escultura de Papá Noel más grande del mundo con cebollas y arena en la India

Un escultor indio alzó la escultura de Papá Noel más grande del mundo a base de arena y dos toneladas de cebollas sobre una playa en el oeste de la India para crear conciencia medioambiental durante las celebraciones de la Navidad.

Recostado sobre la arena de la playa Blue Flag, en el estado costero de Odisha, este Papá Noel de 100 pies de largo, 20 de alto y 40 de ancho, posa señalando un cartel que reza "Regala una planta, reverdece la Tierra" junto a decenas de macetas plantadas.

"Nuestra instalación de Santa Claus de cebolla y arena estableció un nuevo récord mundial", celebró este lunes en la red social X, antes Twitter, el autor de la obra, el artista Sudarsan Pattnaik, junto a varias fotografías recibiendo el certificado por parte de los organizadores del Libro Guinness.

Pattnaik recibió la ayuda de sus alumnos para completar en tan solo ocho horas esta escultura en la víspera de Nochebuena, para la que empleó dos toneladas de cebolla que se dispersaron sobre el gorro y el traje rojo de Papá Noel, y arena coloreada para afinar el cinturón, las botas y los detalles blancos de la gabardina.

#MerryChristmas #GiftAPlant World's biggest Onion and Sand installation #SantaClaus, at Blue Flag Beach in Puri, Odisha, with the message of gifting plants and opting for green choices this Christmas. The sculpture is 100 feet long, 20 feet high, and 40 feet wide. pic.twitter.com/HlWv4kIanm