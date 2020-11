Escocia, primer país del mundo en el que compresas y tampones son gratis

Victoria sin precedentes para el movimiento mundial contra la pobreza de época. Escocia, el país más septentrional del Reino Unido, permitirá el acceso gratuito y universal de productos para la higiene femenina, como tampones o toallitas, en las instalaciones públicas del país.

Unanimidad en un parlamento escocés que dijo "sí" a luchar contra la pobreza aprobando una iniciativa el pasado martes que ya se venía estudiando y apoyando en el ámbito legislativo desde hace varios meses. Organismos públicos, escuelas y universidades, podrán contar con este tipo de productos en toda Escocia. Ahora bien, dependerá de los gobernantes locales y proveedores que este tipo de utilidades higiénicas básicas estén garantizadas de forma gratuita.

Monica Lennon, legisladora que llevó a trámite el proyecto de ley, ha afirmado que "la campaña ha sido respaldada por una amplia coalición, que incluye sindicatos, organizaciones de mujeres y organizaciones benéficas". Además, entusiasmada, dijo que otros territorios europeos se unirán pronto a la causa. "Escocia no será el último país en hacer historia de la pobreza de época". Para Lennon, esta victoria es "una señal para el mundo de que se puede lograr el acceso universal gratuito" para ciertas necesidades básicas.

Esta nueva ley se cree costará 8,7 millones de libras, casi diez millones de euros, para 2022. Estos datos económicos irán en función de la aceptación del plan por la población. Los estudios muestran que el 20% de la población femenina vive en límites de pobreza. Esta medida ha sido festejada por varios grupos de igualdad y derechos de la mujer y muchos de los políticos que han votado a favor en el proceso.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha querido proclamar su alegría ante los medios; "estoy orgullosa de votar a favor de esta innovadora legislación, que convierte a Escocia en el primer país del mundo en ofrecer productos gratuitos para la menstruación para todas las que los necesitan. Una política importante para las mujeres y las niñas".

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY