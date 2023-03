Arrancamos la semana celebrando el Día Internacional de la Felicidad, como manda la ONU, y dándonos cuenta de que no es oro todo lo que reluce detrás del sol y el buen clima que da España; de la gastronomía, de los horarios amplios y del buen humor. O eso parece. A pesar de que España es un país de referencia como destino de la movilidad europea de retirados, su atractivo como tal en el futuro no está garanti­zado.

El 70% de los españoles es feliz, el dato más alto de la década, pero aún así España cae en la lista de países más felices del mundo (32º posición), con Finlandia encabezando el ranking por sexto año consecutivo. ¿A qué se debe?

Explore the #WHR2023 data! Check out the new World Happiness Report dashboard by @‌sdgstoday to compare countries, regions and life satisfaction over time. https://t.co/MmGfqGw84a