Los expertos piden que no se priorice en la vacunación a quienes ya han pasado la Covid-19

Los expertos que forman el Grupo Colaborativo Multidisciplinario para el Seguimiento Científico de la Covid-19 (GCMSC) han recomendado no priorizar la vacunación de personas que ya hayan pasado la infección porque estas desarrollan anticuerpos que les protegen al menos durante seis meses o más.

El GCMSC, promovido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Colegio de Médicos de Barcelona, ha publicado su segundo informe sobre los conocimientos adquiridos por los científicos hasta ahora sobre el SARS-CoV-2, sobre todo respecto a la magnitud, el tipo y la duración de la respuesta inmune que se genera frente al virus, ya sea como resultado de la infección natural o de la vacunación.

"Esta información es esencial, ya que definirá en gran medida la evolución de la pandemia y guiará las estrategias que debamos adoptar para proteger a las personas y a las poblaciones", señalan el grupo de expertos reunido por el ISGlobal, centro de investigación impulsado por la Fundación 'la Caixa'.

Revisión del conocimiento actual

Con el apoyo de la Asociación Catalana de Centros de Investigación (ACER), el grupo ha publicado el informe What do we know about Immunity to SARS-CoV-2? Implication for Public Health Policies, en el que hace una revisión del conocimiento actual de la inmunidad frente al SARS-CoV-2 y las implicaciones a nivel de políticas de salud pública.

La revisión aborda lo que se sabe de la respuesta inmune a la infección, sobre todo con respecto a los actores de la inmunidad llamada adaptativa (anticuerpos, células B y células T CD4 y CD8), que es la que confiere memoria inmunológica. También cubre lo que se conoce hasta la fecha sobre la inmunidad generada por la vacuna y la necesidad de definir "valores de corte" que puedan predecir si una persona tendrá protección frente a futuras infecciones.

"Un año después de la emergencia del SARS-CoV-2, ya tenemos una mejor idea de la dinámica de la respuesta inmune tras la infección, pero aún quedan muchas preguntas abiertas", ha reconocido Julià Blanco, investigador de IrsiCaixa y autor principal del informe del grupo de expertos. "Por ejemplo, aún no hemos identificado marcadores relacionados con la protección y no ha pasado suficiente tiempo para decir cuánto tiempo dura la inmunidad", ha subrayado

El documento acaba con una serie de conclusiones basadas en la evidencia actual, entre ellas que la gran mayoría de las personas genera una inmunidad protectora que dura por lo menos seis meses, y probablemente más.

"Por esta razón insistimos en que, en un contexto de dosis limitadas, las personas que ya han pasado la infección no sean consideradas como prioritarias para la inmunización", ha recalcado Silvia de Sanjosé, presidenta del GCMSC y autora principal del primer documento del grupo sobre grupos prioritarios para la vacunación.

Los expertos también recomiendan hacer estudios prospectivos para definir marcadores de protección inmune y valores de corte que simplificarían los ensayos clínicos de vacunas y ayudarían a decidir sobre la necesidad, o no, de revacunar.

En el documento también advierten de que la emergencia de nuevas variantes virales podría comprometer la eficacia de vacunas existentes y subrayan la necesidad de hacer una vigilancia molecular tanto en humanos como en animales susceptibles de infección.

Los expertos insisten en que la vacunación global es necesaria no solo desde un punto de vista ético, sino también epidemiológico.

El GCMSC es una plataforma independiente de personas expertas de diferentes disciplinas y trayectorias en investigación, cuyas especializaciones resultan relevantes en el contexto de la Covid-19 y se encarga de hacer un seguimiento continuado de la evidencia científica directamente relacionada con el control de la pandemia para impulsar las decisiones técnicas y políticas que implica la respuesta a la pandemia.

El GCMSC está formado por Silvia de Sanjosé (epidemióloga, ICO); Josep María Miró (infectólogo, Hospital Clínic y UB); Quique Bassat (pediatra, investigador ISGlobal); Magda Campins (epidemióloga, Hospital Vall d'Hebron); Robert Güerri (internista, Hospital del Mar), y Carles Brotons (médico, EAP Sardenya).

También forman parte del GCMSC Juana Díez (viróloga, CEXS, Universitat Pompeu Fabra); Julià Blanco (bioquímico e inmunólogo, IrsiCaixa-IGHTP); Mireia Sans (médica CAP Borrell); Olga Rubio (intensivista, Althaia y Sociedad Catalana Bioética) y Adelaida Sarukhan (inmunóloga en ISGlobal).