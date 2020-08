Fernando Vizcaíno, el profesor de yoga al frente de los antimascarillas

Cuando no se tiene ni idea de lo que va a pasar siempre hay una sorpresa. En medio de una pandemia mundial, en la que casi por primera vez en la historia científicos, médicos, gobiernos y población están unánimemente de acuerdo, ha llegado al fin el giro inesperado de esta película pseudo apocalíptica que está viviendo prácticamente todo el mundo (y por mundo debe entenderse la geografía mundial, en su conjunto).

El 16 de agosto, unas 2.500 personas, según los datos de la Policía, se concentraron en la plaza de Colón, en Madrid, en contra del uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus.

También lo hicieron contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de "atentar contra los derechos humanos", porque, según los participantes, "las personas sanas no deberían llevar mascarillas", la cual consideran "una auténtica tortura”. Son los negacionistas del coronavirus, de los que Fernando Vizcaíno es uno de sus caras más conocidas.

Fernando Vizcaíno, un monitor de yoga que ha sido capaz de mover, muy despacio pero de forma implacable, las redes sociales para atraer a los negacionistas, aparece ahora como uno de sus portavoces principales.

Vizcaíno ha aparecido como uno de los líderes del movimiento negacionista tras haber participado en diversas entrevistas en medios nacionales para exponer su opinión, y la del grupo que representa, al respecto de la situación actual de crisis sanitaria.

La mascarilla obligatoria, por su "arbitrariedad y su posible intromisión en la libertad personal", ha sido (y está siendo) su consigna. Su plataforma, ReVelión en la Granja, asegura que el coronavirus es una excusa "para privar de sus derechos y libertades más básicas a la práctica totalidad de la población mundial".

El profesor de yoga se pregunta por qué "no se han limitado a aislar solamente a estas personas" (a los enfermos de coronavirus) y a sus cuidadores, "en lugar de hacer lo que están haciendo con todos aquellos que no corremos peligro en caso de contraer la enfermedad", y asegura que "lo que están haciendo, no solamente atenta contra nuestros derechos y libertades, sino que además va a hundir la economía de la mayoría de nosotros y de los países que habitamos".

Los negacionistas del coronavirus, un grupo cada vez más numeroso de personas que culpan a las autoridades de crear "una falsa pandemia”. Piden a la OMS que cese en sus protocolos porque, aseguran, “las consecuencias colaterales de esta pandemia es que ya han muerto más de 1.400.000 personas tuberculosas" y consideran que al finalizar el verano "lo harán alrededor de 300.000 al día, pero éstas de hambre”.

Así lo aseguró Esteban Cabal, escritor y político ecologista, que, manifiesto en mano, puso sobre la mesa, durante la manifestación, los argumentos de porqué consideran el coronavirus como “una falsa pandemia”.

Caras conocidas entre los negacionistas del coronavirus

Aunque, por popularidad y reconocimiento, el público ha considerado al cantante Miguel Bosé como el líder de este movimiento, lo cierto es que el artista se limitó a colgar varios vídeos dando su apoyo (e, incluso, haciendo un llamamiento a la gente para que acudiera) a la concentración de la Plaza de Colón en Madrid, aunque él, al final, no asistió.

"Muchos ciudadanos queremos mostrar nuestro desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19”, aseguraba Bosé. “y por eso nos vamos a manifestar este domingo en Madrid”. El cantante pedía a los manifestantes que usaran mascarillas para que "no puedan acusarnos de rebrotes, disolver la manifestación o arrestarnos, dividirnos y enfrentarnos”, pero la realidad, tozuda como siempre, se volvió en contra del artista y la imagen que quedó para los restos fue la de los negacionistas sin mascarillas ni distancia de seguridad en medio de una manifestación masiva.