¿Qué está pasando en Granada, Madrid y Navarra, en el punto de mira de la segunda ola del coronavirus?

España roza los 33.000 muertos y más de 861.000 contagiados, según el último balance del Ministerio de Sanidad sobre el nuevo coronavirus, que no actualiza cifras el fin de semana. Madrid, Navarra y la provincia andaluza de Granada se encuentran actualmente en el punto de mira de esta segunda ola de contagios.

La capital de España y otros nueve municipios madrileños viven este lunes su cuarto día en estado de alarma. Navarra ha limitado los aforos y las reuniones, y el gobierno autonómico recomienda "autoconfinarse". Palencia y León también han restringido la movilidad de sus ciudadanos por el nivel de contagios. Y Granada vive sus horas más criticas antes de tomar medidas más restrictivas.

Granada no pasa la prueba del puente del Pilar

Granada está en un momento crítico de no retorno. Superando la tasa de contagios que permitiría el confinamiento (500 contagios por cada 100.000 habitantes), con un incremento de pacientes en UCI y los nuevos positivos creciendo diariamente, este puente era la "prueba de fuego" para ver si era necesario tomar medidas más drásticas como en otros municipios españoles. Con las imágenes de este domingo recorriendo el país de jóvenes de fiesta en la calle Ganivet sin cumplir las medidas de seguridad, además de otras incidencias que se han repetido en los últimos fines de semana con concentraciones de jóvenes, botellones y fiestas en pisos de estudiantes, se puede decir que la ciudad no ha pasado esta prueba.

"Granada está en un línea ascendente, sin duda. Estos datos demuestran que lo hemos hecho fatal con los jóvenes, hay que trabajar con ellos y no sólo para ellos, y este es un elemento que marca el incremento de casos entre los jóvenes, que a su vez pueden afectar a otras poblaciones", explica el experto Joan Carles March en una entrevista a Granada Hoy.

Para Joan Carles March, los datos de Granada exigen actuaciones "más contundentes". "Entiendo que hay preocupación en las autoridades locales y autonómicas, pero hay que tomar medidas para hacerlas cumplir. Las fuerzas de seguridad tienen que actuar de forma coordinada para evitar botellones y reuniones de más de 6 personas, porque si no las medidas no llegan a la ciudadanía, probablemente por no contar con las personas a las que van dirigidas las medidas. Hace falta una actuación dura, corta y amable, utilizando las palabras del primer ministro de Nueva Zelanda".

Ayuso restringe la movilidad en 7 nuevas zonas de Madrid

La Comunidad de Madrid ha publicado una orden, que entrará en vigor este lunes, por la que restringe la movilidad en siete zonas básicas de salud que no están afectadas por el estado de alarma, al ser municipios más pequeños de 100.000 habitantes.

Así, a las zonas de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), que estaban en vigor se mantienen, y a ellas se se suman las zonas básicas de Arganda del Rey (Arganda del Rey), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo), y Valleaguado (Coslada), según ha publicado el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) este sábado.

En estas zonas básicas, se establece la restricción de entrada y salida en el perímetro del municipio salvo en situaciones concretas: por motivos laborales, médicos, accesos a centros educativos, regresar a la zona residencial; asistencia a personas mayores, menores o dependientes; acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas; acudir a exámenes o cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor. Como venía ocurriendo en las semanas anteriores, se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles.

Por otro lado, los ciudadanos podrán desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros municipales, para lo que se pondrá en marcha un dispositivo de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los establecimientos de hostelería y restauración tienen limitado el aforo al 50%, tanto en espacios interiores como exteriores, y no estará permitido el consumo en barra.

La ocupación de mesas será de un máximo de seis personas, no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22 horas y deberán cerrar a las 23 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Los aforos en el comercio se bajan al 50% y su cierre será a las 22:00, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.

Desde que comenzó la pandemia, la Comunidad de Madrid ha registrado más de 262.000 casos positivos (48.053 en los últimos 15 días) y 9.739 fallecidos.

El número de casos en Navarra se dispara a más de 600

El número de casos de Covid-19 en Navarra en el último día es de más de 600, nuevo máximo en la pandemia. En los últimos días, el número de casos se estaba situando por encima de 400, hasta llegar a un máximo de 463 el viernes.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha informado este lunes, en una entrevista con la Cadena Ser, que el número de casos del domingo se sitúa por encima de 600. "Los datos son malos, parece que hoy tenemos los peores datos de todos los días de la pandemia, por encima de 600, así que esto nos ratifica que las medidas que tomamos ayer había que tomarlas", ha asegurado.

Entre esas medidas, anunciadas este domingo por la propia Chivite, se encuentran la limitación a seis personas el número máximo en reuniones públicas y privadas, la reducción de aforo en espacios cerrados al 30 o 40% según la actividad, y el cierre en hostelería a las 22 horas.

La jefa del Ejecutivo ha explicado que no se han planteado "el cierre de Navarra". "Con estas medidas encima de la mesa espero que funcione", ha dicho, para señalar que el cierre "no es algo que el Ministerio haya puesto encima de la mesa".

Además, sobre la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad intervenga en Navarra, Chivite ha subrayado que el Ejecutivo foral "ya ha tomado sus decisiones, las medidas que hemos puesto encima de la mesa son las más duras que hay en cualquier otra comunidad".

La presidenta del Gobierno ha confiado en que estas medidas sean "suficientes". "Hemos hecho este tipo de medidas restrictivas en algunos municipios de Navarra que tenían una alta incidencia y las medidas han funcionado bastante bien en periodos no excesivamente largos, algunos de una semana y otros de quince días", ha explicado.

Sobre la posibilidad de realizar confinamientos perimetrales en municipios, como ha venido haciendo el Gobierno foral en las últimas semanas, Chivite ha señalado que "un confinamiento perimetral se hace cuando hay un municipio con mucha incidencia y el de al lado no lo tiene para evitar contagios, pero estamos ahora en muchos municipios con una incidencia muy alta y lo que hemos hecho sobre todo es restricción al máximo de los foros, por norma general de un 30%, para contener todo lo que tiene que ver en el ámbito interior de nuestra comunidad".

Preocupación también en Asturias, Cataluña y Castilla y León

Navarra no se plantea en principio medidas más restrictivas a la circulación de personas, algo que sí se podría estar planeando en Gijón, cuya alcaldesa, Ana González, ha admitido este domingo la posibilidad de que se tengan que aplicar si continúan aumentado los contagios.

No obstante, como ha señalado Ana González, el equipo de gobierno está a la espera de las decisiones que adopte la Consejería de Salud del Principado de Asturias, que "es la que marca las pautas".

En Cataluña, la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha dicho que los datos de contagio de los últimos días confirman "una tendencia creciente de la transmisión del virus", por lo que ha pedido la implantación de medidas que supongan una menor movilidad e interacción social.

En esa región se han detectado 2.360 nuevos casos en las últimas 24 horas (111 menos que en la víspera) y trece muertos (siete menos que los que se publicaron el sábado), aunque el índice de crecimiento potencial o riesgo de rebrote (EPG) sigue subiendo y se sitúa ya en 289,56, con un aumento de 14,67 puntos respecto al sábado.

El número de personas hospitalizadas es de 873 (34 más que ayer), mientras que los pacientes ingresados en la UCI son 151 (seis menos).

También preocupa Castilla y León, que ha sumado 14 fallecimientos en hospitales de la región y ha alcanzado los 925 positivos notificados, con un incremento notable del 19 % en el número de brotes activos al pasar de los 353 de ayer a los 422 contados hoy.

En Euskadi se han contabilizado 564 nuevos casos, una cifra ligeramente inferior a la del día anterior (584), y un dato positivo es la disminución del número de personas ingresadas en los hospitales, 16 en total, 24 menos que el viernes, aunque en la UCI se encuentran 47, dos más.

En Murcia, dos personas han muerto y 318 han sido diagnosticadas en últimas horas; en Cantabria también ha perdido la vida un hombre de 78 años con patologías previas, y se han detectado 70 nuevos positivos; y en Baleares han fallecido dos personas y otras 98 han sido contagiadas.

Galicia ha lamentado también cuatro nuevas muertes, aunque se ha ralentizado el incremento de casos activos en la comunidad autónoma.

Según los datos de la Consellería de Sanidad, los casos activos son 4.379, 21 más en un día. Del total de pacientes positivos, 35 están en UCI, 170 en unidades de hospitalización y 4.174 en el domicilio.

En un año "normal", por estas fechas Zaragoza estaría llena de flores, de fuegos artificiales, de música y de gente en las calles y los bares, pero el coronavirus se ha llevado también por delante la celebración de sus fiestas patronales de la Virgen del Pilar.

En Zaragoza, por cierto, las fuerzas de seguridad han impuesto 322 sanciones a lo largo del sábado y de la madrugada del domingo por incumplimientos relacionados con las medidas sanitarias: botellones, sanciones a establecimientos públicos por carencia de licencia, exceso de aforo o por sobrepasar el horario apertura.