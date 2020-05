Guía práctica para la reactivación de la hostelería

El sector de la hostelería ha sido uno de los más golpeados por esta crisis del COVID-19 con una caída de facturación que rondará los 55 millones de euros, un 40% menos frente al año pasado. El cierre de los negocios del sector durante el confinamiento provocado por la pandemia, y las restrictivas medidas a las que se enfrenta ahora que comienzas a aliviarse las imposiciones del estado de alarma, han llevado al sector hostelero (sector que representa un 6,2% del PIB español)a unirse en esta nueva etapa y adoptar medidas de precaución y buenas prácticas de cara a la nueva normalidad.

Impulsada por Makro y Facyre (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España), la ‘Guía para la reapertura de la hostelería’, ofrece una serie de pautas a los propietarios y trabajadores de cara a la apertura de sus puertas al público.

La guía, que pretende convertirse en una herramienta de referencia para todo el sector, trata aspectos fundamentales como las medidas de higiene para personal, cocina, terrazas o aseos, sin dejar atrás aspectos como la organización de los equipos y cómo mantenerlos motivados. El documento refleja además cómo será el nuevo consumidor tras la pandemia así como pautas para la mejora en la gestión del negocio, redes sociales, reducción del desperdicio alimentario o reestructuración de la carta.

El documento se divide en cuatro apartados fundamentales de cara a la reapertura: Seguridad e higiene, Personal, Clientes y Negocio. En cuando a la primera, se explican las medidas a tener en cuenta para limpiar y desinfectar correctamente la sala, la terraza, cocinas, recepción, etc. Y todo lo necesario para la formación de los trabajadores en lo referente al lavado de manos, cómo quitarse los guantes, equipamiento necesario para la higienización, distancia de seguridad entre trabajadores y a la hora de atender a los clientes, etc.

En el apartado de personal, desde la guía insisten en fortalecer los equipos de trabajo y mantenerlos motivados de cara a esta nueva etapa. Para lograr el éxito apuntan como aspectos fundamentales identificar las habilidades personales de cada uno de los integrantes de la plantilla, implantar la comunicación como medio fundamental en la adaptación a los cambios, involucrar al equipo en nuevas tareas y ofrecer mayor flexibilidad a todos ante esta nueva etapa, entre otros.

En cuanto a la gestión del negocio, esta guía de buenas prácticas, ofrece herramientas para una correcta gestión de las cuentas, factores a tener en cuenta para no desperdiciar alimentos y el ahorro que supone para el restaurante (se estima que un restaurante español tira 3.000 euros a la basura de media cada año), cómo incorporar el delivery y el take away, y cómo incorporar la tecnología y la digitalización para que el negocio sea más visible al público y, por ende, más próspero.