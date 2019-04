El término fake news se ha popularizado y forma parte ya de la retórica habitual de políticos y celebridades, pero la difusión de bulos, leyendas urbanas e informaciones parciales o tergiversadas es un fenómeno que dista de ser nuevo.

Con motivo del Día Internacional de la Verificación de Datos (Fact-Checking), EFE repasa algunos de los bulos de mayor éxito de la historia reciente de España.

- Lenin y la revolución bolchevique en España (1917)

Que la desinformación es una estrategia antigua lo demuestra que ya hace algo más de un siglo, un rumor empezó a correr con España como protagonista: Lenin se encontraba en Barcelona para extender la revolución soviética.

Así lo explica el catedrático de Historia Contemporánea de España de la Universidad de Bristol, Francisco J. Romero Salvadó, quien ha celebrado recientemente conferencias para hablar de la influencia de este bulo y recordar que incluso el Foreign Office británico recomendó no viajar al país, presuntamente por este motivo.

- Ricky Martin y la mermelada (1999)

Fue uno de los bulos que más se popularizaron antes de la era de internet. El 5 de febrero de 1999, el programa Sorpresa, Sorpresa emitió supuestamente un vídeo en el que el cantante Ricky Martin aguardaba escondido en un armario para darle una sorpresa a una fan.

Pero la sorpresa se habría frustrado porque la adolescente, sin darse cuenta de que estaba siendo grabada, se habría desnudado tras untarse de mermelada -otros decían que era foie gras- para ser lamida por su perro.

El rumor se fue extendiendo y muchos aseguraban haber visto un programa que, en realidad, nunca se emitió. Hasta el punto de que la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (PRODENI) interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Menor de Madrid por unos hechos que fueron desmentidos por la copia legal del programa aportada por Antena 3, donde no aparecía ninguna de las imágenes denunciadas. La presentadora del programa, Concha Velasco, salió al paso a la semana siguiente para desmentirlo.

- Los bolígrafos sí funcionan en el espacio (2003)

El astronauta y actual ministro español de Ciencia, Pedro Duque, utilizó un blog alojado en la Agencia Espacial Europea para desmentir un bulo que caló incluso entre su propio sector.

Corría el año 2003 y, mientras Duque se encontraba en la nave Soyuz, a una altura de más de 200 kilómetros, hizo una sorprendente confesión: era capaz de escribir desde el espacio con un bolígrafo normal.

"Llevo diecisiete años trabajando en programas espaciales, once como astronauta, y siempre he creído, porque así me lo han explicado, que los bolígrafos normales no escriben en el espacio. La tinta no cae, decían", relata en su artículo, donde reconoce que en su primer vuelo llevó "un boli muy caro" con cartucho de tinta a presión. Al final, le bastó con un BIC.

- 11-M, 15 años de bulos (2004)

El mayor atentado terrorista en la historia de España, con 193 muertos y 2.000 heridos, se produjo tres días antes de las elecciones generales de 2004, que el PP perdió tras atribuir el ataque a la banda terrorista ETA pese a que todo apuntaba a que fue llevado a cabo por una célula yihadista.

El ataque no solo desencadenó acusaciones entre PP y PSOE de ocultar o distorsionar datos, sino un torrente de informaciones, bulos y teorías de la conspiración.

Hubo confusión con las mochilas que alojaban los explosivos, se llegó a decir que los terroristas se inmolaron en los trenes y corrieron ríos de tinta sobre una supuesta tarjeta de visita del grupo Mondragón en una de las furgonetas utilizadas -como presunto nexo con el País Vasco y con ETA- que, a la postre, era una cinta de la Orquesta Mondragón.

En los años siguientes, han continuado los bulos y teorías conspirativas que ponen en duda la autoría de la masacre, como la apuntada por el excomisario José Villarejo, quien atribuye el atentado a la colaboración de servicios secretos de Francia y Marruecos.

- La imagen falsa de un Hugo Chávez moribundo (2013)

Cuando Hugo Chávez se encontraba hospitalizado en Cuba para ser tratado por un cáncer, el diario El País publicó una fotografía en portada y en su página web que supuestamente mostraba al presidente venezolano entubado y siendo tratado.

Pero la imagen apenas se mantuvo media hora "online" y la edición impresa con dicha foto fue paralizada tras confirmar que se trataba de un error. El Gobierno de Caracas negó inmediatamente su veracidad y la vinculó con un vídeo de Youtube publicado años antes con un paciente que nada tenía que ver con Chávez.

- Nadia Nerea: la estafa "solidaria" (2016)

Uno de los casos de desinformación con mayor repercusión mediática fue el protagonizado por los padres de Nadia Nerea, una niña que sufre de una enfermedad rara llamada tricotiodistrofia.

Durante años, los padres de Nadia visitaron platós de televisión, concedieron entrevistas a periódicos y realizaron campañas vecinales para recaudar dinero y poder someter a la menor a una intervención urgente.

Sin embargo, todo estalló cuando el diario El Mundo publicó un reportaje en noviembre de 2016 sobre la historia de la menor contada por su padre que aportaba detalles poco verosímiles -como haber viajado a Afganistán en medio de la guerra para encontrarse con el mejor genetista del mundo- y que fueron desmentidos en los días siguientes por varios blogs.

Las revelaciones llevaron a la apertura de un juicio contra los progenitores, en el que se consideró probado que estos apenas dedicaron parte del dinero conseguido a Nadia, cuya dolencia genética -que sí es real- no tiene efectos tan graves como éstos querían hacer ver.

- El 'procés' (2017)

El referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña también ha sido un campo abonado para los bulos y un caso paradigmático de desinformación en España.

Por las redes sociales circularon ese día y en las jornadas siguientes decenas de fotografías que ilustraban supuestas agresiones a manifestantes y policías, cuando en realidad eran montajes que reflejaban casos ocurridos en otro momento, incluso años antes, que nada tenían que ver con la votación.

Estudios confirman que miles de perfiles en redes sociales en el entorno del Kremlin y en el chavismo venezolano ayudaron a difundir informaciones falsas en apoyo al independentismo y para retratar al Estado español como un agente opresor, cuyo discurso copó el 78 % de los mensajes que circularon en torno a la consulta, según la Universidad George Washington.

Su rápida propagación a través de las redes sociales y su uso para movilizar a la sociedad a uno u otro lado del debate político son buen ejemplo de la viralización de este fenómeno y sus consecuencias.

- Momo y el suicidio infantil (2019)

Durante las últimas semanas han regresado con fuerza -en diferentes puntos del planeta, y en España también- los bulos sobre el llamado "Momo Challenge", unos vídeos de carácter infantil en los que supuestamente se cuela un personaje siniestro (una mujer con ojos que se salen de las órbitas y pies de pájaro) para transmitir al menor mensajes de carácter violento y suicida.

Por el momento, no hay pruebas de que se hayan producido suicidios relacionados con este contenido, y Youtube ha negado que este contenido exista. "Momo" es en realidad una escultura titulada "Madre pájaro", del artista japonés Keisuke Aizawa.