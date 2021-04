El helicóptero de la NASA Ingenuity hace historia con su primer vuelo sobre Marte

El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA ha hecho historia al realizar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte. El equipo del JPL-NASA, Laboratorio de propulsión a chorro, encargado de controlar la misión desde California, informó en directo de la recepción de los datos que confirmaron que había despegado, flotado y vuelto a aterrizar en el cráter Jezero de Marte.

Además, se recibió una imagen en blanco y negro tomada por el helicóptero de su sombra mientras estaba en el aire y un pequeño vídeo grabado por el rover Perseverance, que permanece a varios metros y sirve de enlace de comunicación.

La confirmación de que el pequeño aparato (1,8 kilos de peso) pasó con honores una prueba increíblemente complicada se produjo a las 12:46. El helicóptero de propulsión solar despegó a las 12:33 hora solar media local de Marte (09:34 en España), ascendió hasta su altitud máxima prescrita de 3 metros, se mantuvo en vuelo estacionario durante 30 segundos para descender y volver a tocar la superficie. En total 39,1 segundos de vuelo.

Los 278 millones de kilómetros que separan ambos planetas hacen imposible que haya datos en directo -el desfase es de unos 15 minutos-, por eso Ingenuity recibió el domingo las instrucciones, pero tuvo que gestionar el vuelo por sí mismo. El despegue estaba previsto para la semana pasada pero un pequeño problema con los rotores hizo que se tuviera que aplazar.

Después de recibir los datos, el equipo del JPL-NASA estalló en vítores, aplausos y alegría detrás de las mascarillas. Mimi Aung, gerente del proyecto para Ingenuity en el JPL, señaló: "Ahora podemos decir que el ser humano ha conseguido volar por primera vez en otro planeta" y desbordada por la emoción recordó los seis años de trabajo, a la vez que aseguró que "si no fuera por la Covid-19 abrazaría" a todos sus compañeros.

Elevar el vuelo en Marte no es empresa fácil. Aunque la gravedad es aproximadamente un tercio de la nuestra, la presión de la atmósfera en la superficie solo es el 1% de la terrestre, por eso, sus palas tuvieron que rotar mucho más rápido, 2.537 revoluciones por minuto.

Todo el proceso ha sido seguido de cerca por el rover Perseverance, que llevó al helicóptero hasta Marte en su tripa y asegura sus comunicaciones. En su perfil de Twitter escribió: "No os podéis imaginar lo que acabo de ver", acompañado de un gif en que se ve el vuelo, que ha grabado en color.

