Las reuniones, limitadas a seis personas hasta más allá de Navidad

Las medias en cuanto a la movilidad son un quebradero de cabeza para la mayoría de personas. No poder moverse a la playa, al campo o, peor aún, no poder ver a los seres queridos por estar en uno u otro territorio, hacen que la alegría se torne tristeza y el mundo empiece a sentirse desolado. Aún así, hay una medida que parece pequeña pero viendo las fechas que vienen, no lo es tanto; las reuniones quedan reducidas a un máximo de seis personas, tanto en lugares públicos como privados.

Evitar el contacto social o las reuniones entre personas no convivientes que hacen que se disparen los contagios son algunas de los argumentos que el Gobierno ha utilizado para implantar este tipo de medidas. Al estado de alarma, el toque de queda y la restricción de la movilidad, se une esta decisión social que en territorios como Andalucía tienen su peso.

Las calles empiezan a tener pinceladas de color con la puesta a punto de las luces de navidad, el frío empieza a arreciar y la humareda te lleva dirección a los puestos de castañas asadas. la Navidad está a la vuelta de la esquina y parece que nos tendremos que conformar con las reminiscencias de lo que esta festividad fue. Ya lo ha avisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "las fiestas de este año serán diferentes por el coronavirus" dentro de lo que se prevé como un "invierno duro".

Unas fiestas muy distintas

Los amantes de los meses de diciembre y enero no están pasando por su mejor momento. Se dice que "la Navidad se vive en familia, se canta en grupo y se celebra con todos, sin importar las diferencias". Este año, parece que no será así.

¿La Navidad podrá vivirse en familia?

Aún quedan casi dos meses para grandes fiestas como la Nochebuena, Nochevieja o el día de Reyes y nada está confirmado, todo dependerá de la evolución de los datos. Aún así, ya sabemos que la cabalgata ha quedado suspendida y viendo las predicciones todo parece indicar que las multitudinarias reuniones familiares no serán posibles. Estas Navidades podrían ser las más tecnológicas de todos los tiempos con la vuelta a las videollamadas o aplicaciones como Zoom para poder estar todos "conectados" con el espíritu navideño.

Semana Santa y Ferias

La Semana Santa sí se celebrará. Las Hermandades en la calle es otro asunto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció hace pocas jornadas cuatro meses de estado de alarma y una revisión el 9 de marzo. Aún así, la idea del Gobierno es extender el estado de alarma lo máximo posible. Al parecer, cuenta con los apoyos suficientes y si se aprobara, sería una realidad la cancelación de este tipo de eventos en las ciudades. Siendo realistas las procesiones pasarán por el corazón y las ferias tendrán que iluminar un alma cada vez más apagada por los estragos del coronavirus.