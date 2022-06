Una sentencia obliga a repetir un examen de la Policía Nacional a unos 200 aspirantes por un buen uso de la gramática

Unos 200 aspirantes a policías nacionales de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz podrán pedir la repetición del examen que suspendieron para acceder al cuerpo, tras considerar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que fueron correctas las palabras que usaron para expresarse, contra el criterio del tribunal calificador.

La sentencia, según ha explicado el abogado sevillano Fernando Osuna, que ha defendido a los aspirantes a agentes, considera adecuado el uso de palabras como "ciberataque", "reditar", "preminente" o "LGTBI", a pesar del criterio inicial del tribunal, que les suspendió por considerar "incorrectas las grafías.

De esta forma, fueron contabilizadas en la prueba de referencia como erróneas, cuando, "y así lo ha informado la Real Academia de la Lengua Española", dichas grafías son completamente correctas y así debieron contabilizarse, con las consecuencias que ello comporta, señala el letrado.

Como consecuencia de ello, debió declarárseles "aptos" en la prueba de "ortografía", y pasar a que se les realizasen las restantes pruebas de proceso selectivo de referencia y, en caso de superarlas, ser nombrados miembros de la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía "con todos y los mismos efectos económicos y administrativos de quienes superaron el proceso selectivo en que participaron".

En la sentencia, se establece que "resulta meridianamente claro que lo que se indagaba de los opositores" al realizar el examen de referencia no era, "como se sostiene por la Administración actuante y por la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda", si las palabras indicadas en el cuaderno de examen figuraban o no en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "sino algo muy distinto: si la palabra propuesta estaba o no correctamente escrita tomando como base el Diccionario de la Lengua Española".

Se centra en palabras como "ciberataque", de la que dice que "es un compuesto bien formado a partir de dos elementos que sí figuran en el diccionario académico, el elemento compositivo ciber y el sustantivo ataque".

De esta forma, tras las denuncias de los cinco agentes, todos los aspirantes que suspendieron podrán ahora pedir la repetición del examen, señala el abogado.