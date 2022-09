Sólo la mitad de las mujeres que lo necesita solicita la baja por dolor menstrual

Sólo la mitad de las mujeres que lo necesita pide una baja médica por el dolor o el sangrado excesivo durante la menstruación: el 16,8% asegura no haber acudido en alguna ocasión a su trabajo por este motivo, una cifra que representa la mitad de las que dijeron haber sentido la necesidad de hacerlo (una de cada tres mujeres).

Estos datos constan en la encuesta que la Sociedad Española de Contraconcepción (SEC) ha encargado a Sigma Dos y que han presentado este viernes en una rueda de prensa los ginecólogos José Vicente González Navarro y Paloma Lobo Abascal, con motivo de la celebración del Día de la Anticoncepción.

En la rueda de prensa han estado también José Cruz Quílez, presidente de la SEC, y José Gutiérrez Ales, presidente de la FEC, Fundación Española de Contracepción.

Ha sido la doctora Paloma Lobo la encargada de desgranar los datos referidos a la menstruación y el dolor, recabados en un año en el que España ha planteado cambiar la normativa para que el coste económico de las bajas menstruales lo asuma desde el primer día la Seguridad Social.

Según la encuesta, la mitad de las mujeres (53,7%) considera que pedir la baja o no acudir al trabajo por dolores o sangrado excesivo durante la menstruación puede tener consecuencias laborales.

Esta idea de que puede pasar factura una ausencia es más fuerte entre las mujeres más jóvenes -entre los 20 y los 24 años (59,5%), así como las que poseen estudios universitarios (55,2%) e ingresos altos (59%).

De hecho, el porcentaje de mujeres que desvela haber sentido la necesidad de pedir la baja o no acudir a su actividad es sustancialmente mayor entre las de 20 a 24 años (50%) y un 30% de las mayores de 25 han faltado a su actividad por este motivo.

Un 71,2% de las mujeres encuestadas entre 15 y 49 años reconoce tener dolor con la menstruación, y el 45% de ellas usa medicación por el dolor, en especial las más jóvenes: el 60% de entre las de 20 a 24 años y el 56% de las chicas de entre 15 y 19 años.

El dolor es, de hecho, más frecuente entre las menores de 30 años: casi el 40% de las chicas de entre 15 y 19 años dicen sentir un dolor muy intenso, y el 38% de las de 20 a 40 años.

La doctora considera que estos datos reflejan que hablar de la baja médica específica para las mujeres era "un tema necesario" e importante y que espera que llegue a buen puerto porque habitualmente, ha dicho, las mujeres han estado siempre "calladas" sobre la menstruación. "Habitualmente hemos estado calladas, hemos ido a trabajar con dolor, hemos hecho guardias…", ha lamentado la doctora.

Relaciones sexuales más tempranas

Por otro lado, el estudio de la SEC revela que el 86,8% de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión, con una edad media global del inicio de las relaciones de 18,3 años.

No obstante, la edad de inicio se ha adelantado con el paso de las generaciones: las chicas de menos de 20 años inician sus relaciones a los 16,2 años frente a los 19,7 de las mayores.

Tres de cada diez mujeres mantienen relaciones sexuales uno o dos días por semana, dos de cada diez lo hacen 3 o 4 días por semana, y el 17,9 por ciento mantiene relaciones entre 2 y 3 veces al mes. El 13,8% lo hace con menor frecuencia y un 14% no ha mantenido.

Aunque la mitad de las mujeres en edad fértil declara que nunca mantiene relaciones sexuales "sin algún método anticonceptivo", el 20,2% señala que no lo hace casi nunca y el 24,9% reconoce que practica sexo sin método anticonceptivo con bastante frecuencia, según los datos de la Fundación Española de Contracepción.

De esas mujeres que no usan método anticonceptivos, un 34% no los precisa, pero hay más de un 20% que no lo utiliza aún no queriendo quedarse embarazadas porque, según asegura, tienen efectos secundarios, su pareja no quiere usarlos o por motivos ideológicos, entre otros.

Son ellas las que están más en riesgo de un embarazo no deseado, junto a las mujeres que hacen "descansos" de sus anticonceptivos hormonales. El 67,5% las hace por indicación médica, algo que la sociedad médica busca revertir.

El preservativo, el método más usado

La mayoría de las mujeres, el 37,5%, usa el preservativo como método anticonceptivo, frente al 17% que usa la píldora, el 1,9% que utiliza el anillo vaginal o el 0,7% que usa el parche. Unos datos que difieren de otros países europeos como Alemania, donde casi el 40% de las mujeres usa la píldora como método anticonceptivo.

La SEC recuerda que el preservativo es un método anticonceptivo con una baja eficacia, debido en muchas ocasiones a problemas de uso.

Además, el 32% de las mujeres que refiere utilizar el preservativo, lo hace de forma inconsistente, es decir "no lo utiliza siempre" en todas sus relaciones: en el 26% de los casos porque no está disponible, en el 19% porque alega pérdida de sensibilidad, el 12% porque interrumpe la relación, en el 12% de los casos por el precio o porque el varón no quiere usarlo.

Además, el 29,1% de las mujeres que utilizan el preservativo como método principal, lo hace de forma incorrecta, es decir, colocándolo después de que la relación coital se haya iniciado.

Para la Fundación Española de Contracepción, es un "buen dato" el aumento en 11 años del 14 al 31% del uso del anticonceptivo de urgencia, la píldora del día de después, ya que entienden que es una segunda oportunidad de evitar el embarazo y esperan que los datos aumenten aún más.