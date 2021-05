La vacuna Sputnik V presume de haber inmunizado San Marino

La vacuna rusa, Sputnik V, ha ayudado a San Marino a convertirse en el primer país de Europa en derrotar al Covid-19. Con ningún caso de infectados por Covid desde el pasado 4 de mayo y ningún fallecido desde el 27 de abril, aplicar la vacuna a su población la ha supuesto a San Marino una reducción de 250 veces los casos de Covid en 2 meses, 44 veces menos casos de Covid ahora que el promedio de 7 días en la UE. per cápita. Ahí es nada.

Estos grandes resultados demuestran la eficacia de la vacuna Sputnik V contra la variante británica que se extiende por Europa y ha permitido a San Marino ser el primer país en levantar las restricciones y limitaciones que se han instalado en el continente.

Sputnik V helped San Marino to become the 1st state in Europe to defeat COVID-19:- 0 new COVID infections since May 4- 0 death cases since April 27- 250x drop of COVID cases in 2 months after start of Sputnik V use- 44x fewer COVID cases now than EU 7-days avg. per capita pic.twitter.com/0ie7JXjJad