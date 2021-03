La UE acuerda con Pfizer la entrega de 4 millones más de vacunas en marzo

La Comisión Europea (CE) ha anunciado un acuerdo con el consorcio farmacéutico Pfizer-BioNTech para el suministro de cuatro millones adicionales de vacunas antes de que acabe marzo para atajar los incrementos de infecciones en varias regiones europeas.

En un comunicado, la Comisión Europea señaló que se pondrán a disposición de los Estados miembros un total de cuatro millones de dosis para que los gobiernos las puedan adquirir de manera proporcional a su población, de forma que a España le corresponderían algo más de 400.000 dosis de este lote.

