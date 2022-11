Un agricultor valenciano explota y tira toda la cosecha de alcachofas: "A la mierda, las estamos tirando todas"

Dramático vídeo viral del un agricultor de alcachofas valenciano que decide tirar toda su producción porque en el mercado no las quieren por estar supuestamente negras. "Para que veáis como está la agricultura, ¿está verde o negra?", indica al comienzo de la grabación.

"Mirad español para que veáis cómo está la agricultura, alcachofas buenas y baratas no las quieren en el mercado, pues a la mierda, las estamos tirando a la mierda", se queja amargamente en valenciano el protagonista del vídeo que ofrece cajas a un compañero para que las lance al contenedor en las inmediaciones de un mercado al que han ido a venderlas. "Nos ha faltado el dinero para sulfatar, y están negras. No las quieren ni baratas", explica.

"Tiradlas todas, que vean como está el país, cómo está la cartera de los españoles". Advierte el agricultor que se ha convertido en todo un símbolo en las redes sociales y en los diferentes programas de mensajería instantánea.

En las cajas se puede leer Benaguasil, pero el contenedor aparece rotulado el nombre de La Pobla de Vallbona, dos municipios de la comarca valenciana del Camp de Turia.

Los agricultores aseguran que son alcachofas "buenas y baratas", pero no tienen más remedio que tirarlas porque no tienen salida en el mercado. "No las quieren en el mercado, pues a la mierda, la estamos tirando a la mierda",