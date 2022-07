Un 20,6% de los andaluces afirma que no podrá pagar el alquiler o la hipoteca

El 93,8 por ciento de los andaluces se siente afectado por la subida de los precios, según se desprende del Barómetro Andaluz de junio publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Un estudio que, a su vez, arroja el frío dato de que el 20,6 por ciento de los encuestados no podrá hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda.

La encuesta, elaborada entre el 25 de junio y el 7 de julio a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía, pone de manifiesto que solo un 6,2% de los sondeados declara no sentirse afectado por la subida de precios. Y es que de continuar con esta escalada, un 22,3% de los andaluces expresa que no podrá realizar el pago de los suministros básicos; un 27,9% asegura que no podrá pagar impuestos, mientras que otro 38,3% confiesa que cree que tendrá que prescindir de ayuda en el hogar (servicio doméstico, cuidado de menores o personas dependientes).

En este sentido, el aumento de la carestía de la vida y la pérdida de poder adquisitivo se sitúa como segundo problema principal de los andaluces, después del paro, por segunda encuesta consecutiva. Pese a las medidas anunciadas por parte del Gobierno para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra en Ucrania, muchas personas siguen presentando dificultades para pagar los bienes más básicos.

El problema de los alquileres

Entre las medidas que se aprobaron se encuentra el tope del 2% a la subida de los alquileres a la hora de la revisión anual del contrato de arrendamiento. Una medida extraordinaria que ha sido muy criticada por el sector inmobiliario y que ya está suponiendo un coste para los propietarios de viviendas. Si solo con el decreto inicial de marzo, el impacto ha podido alcanzar los 560 millones de euros, tras el anuncio del presidente Sánchez de alargar la medida seis meses más, hasta el 31 de diciembre, habría que añadir otros 1.160 millones de euros.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen alrededor de 2,6 millones de contratos afectados por el tope del 2% a la subida de los alquileres. Esto, de media, les va a suponer a los inquilinos un incremento medio de sus alquileres en torno a 162 euros durante el próximo año, según un estudio de la web Idealista, tomando como referencia una vivienda tipo piso de dos dormitorios.

El precio medio en España de una vivienda en alquiler de esta tipología alcanzó los 675 euros al mes en julio de 2021, por lo que la renta actualizada con esta subida del 2% ahora se sitúa en 689 euros mensuales de media, 14 euros más al mes.

Si se aplicara, por otro lado, la última tasa de inflación conocida, el reciente IPC adelantado de junio, la nueva renta actualizada daría un alquiler medio de 744 euros mensuales, lo que suponen 69 euros más al mes y un acumulado de 826 euros anuales de media nacional.

Los alquileres de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Palma son los que más van a notar la diferencia tras la actualización de las rentas. El precio mediano en estas capitales, con el actual límite del 2% en el incremento del alquiler, van a quedar en 918 euros al mes en San Sebastián, 867 en las capitales catalana y vizcaína y 816 en Madrid y Palma, respectivamente.