¿Aprobarías este examen de primaria o suspenderías? El reto que podría ponerte en evidencia

El reto para todas las edades

¿Te atreves con este examen avanzado de Primaria? El reto que muchos adultos no superan

No todas las preguntas de Primaria son tan sencillas como parecen. Este examen propone un recorrido por distintas materias con un nivel más alto de dificultad, pensado para alumnos de los últimos cursos de Educación Primaria, aunque también pone a prueba la atención y el razonamiento de los adultos.

La norma sigue siendo la misma: leer con calma, pensar antes de responder y no avanzar sin haber comprendido bien cada enunciado. Al final del texto se incluye la resolución completa de todas las preguntas.

Instrucciones generales del examen

Lee con atención cada pregunta.

No se permite el uso de calculadora.

Puedes realizar operaciones en papel.

Algunas preguntas requieren justificar mentalmente la respuesta.

Todas las preguntas tienen la misma puntuación.

Examen multidisciplinar avanzado de Primaria

Lengua

Pregunta 1

Señala la opción en la que todas las palabras están correctamente acentuadas:

a) Camión, lapiz, difícil

b) Árbol, rápido, jabón

c) Canción, facil, útil

d) Teléfono, examén, inglés

Pregunta 2

Lee la siguiente frase y señala la opción correcta:

“Cuando llegamos al colegio, los alumnos que ___ estudiado más aprobaron el examen”.

a) han

b) a

c) ah

d) an

Pregunta 3

Indica cuál de estas oraciones contiene un sujeto elíptico:

a) Mi hermano juega al fútbol todos los días.

b) Ayer fuimos al cine con nuestros amigos.

c) El perro del vecino ladra por la noche.

d) La profesora explicó la lección.

Matemáticas

Pregunta 4

Resuelve la siguiente operación combinada:

36 ÷ 6 × (4 + 2) − 8 = ______

Pregunta 5

Un autobús sale con 48 pasajeros. En la primera parada bajan 3/8 de ellos y en la segunda suben 12 personas.

¿Cuántos pasajeros hay ahora en el autobús?

Pregunta 6

Un número es múltiplo de 3 y de 5, menor que 50 y mayor que 20. ¿De qué número se trata?

Ciencias Naturales

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Las plantas solo respiran de día.

b) Los mamíferos nacen siempre de huevos.

c) La fotosíntesis necesita luz solar.

d) Los peces viven fuera del agua.

Pregunta 8

¿Qué función cumple principalmente el sistema respiratorio?

a) Transportar nutrientes

b) Defender el cuerpo de enfermedades

c) Obtener oxígeno y expulsar dióxido de carbono

d) Controlar los movimientos del cuerpo

Ciencias Sociales

Pregunta 9

¿Qué diferencia principal existe entre un pueblo y una ciudad?

a) El tamaño y la cantidad de habitantes

b) El idioma que se habla

c) El tipo de clima

d) El número de ríos

Lógica y razonamiento

Pregunta 10

Completa la serie numérica:

3 – 6 – 12 – 24 – ___

Pregunta 11

Si todos los cuadrados son rectángulos y todas las figuras de cuatro lados son polígonos, ¿qué afirmación es correcta?

a) Todos los polígonos son cuadrados

b) Todos los rectángulos son cuadrados

c) Todos los cuadrados son polígonos

d) Ningún rectángulo es un polígono

Comprensión lectora

Lee el siguiente texto y responde a la pregunta.

“Durante años, el farero encendía la luz cada atardecer. Sabía que muchos barcos no lo verían, pero también que uno solo podía necesitarla para llegar a puerto.”

Pregunta 12

¿Qué idea transmite principalmente el texto?

a) El farero estaba cansado de su trabajo

b) No todos los esfuerzos tienen resultados visibles

c) Los barcos siempre llegan a puerto

d) El farero quería cambiar de oficio

Soluciones del examen

Lengua

Pregunta 1

Respuesta correcta: b) Árbol, rápido, jabón. Todas las palabras están correctamente acentuadas.

Pregunta 2

Respuesta correcta: a) han. Es la forma correcta del verbo haber.

Pregunta 3

Respuesta correcta: b) Ayer fuimos al cine con nuestros amigos. El sujeto no aparece explícito, pero se sobreentiende “nosotros”.

Matemáticas

Pregunta 4

Primero se resuelve el paréntesis: 4 + 2 = 6

36 ÷ 6 = 6

6 × 6 = 36

36 − 8 = 28

Resultado final: 28

Pregunta 5

3/8 de 48 = 18

48 − 18 = 30

30 + 12 = 42

Hay 42 pasajeros en el autobús.

Pregunta 6

El número que cumple todas las condiciones es 30.

Ciencias Naturales

Pregunta 7

Respuesta correcta: c) La fotosíntesis necesita luz solar.

Pregunta 8

Respuesta correcta: c) Obtener oxígeno y expulsar dióxido de carbono.

Ciencias Sociales

Pregunta 9

Respuesta correcta: a) El tamaño y la cantidad de habitantes.

Lógica y razonamiento

Pregunta 10

La serie se va duplicando.

Respuesta correcta: 48.

Pregunta 11

Respuesta correcta: c) Todos los cuadrados son polígonos.

Comprensión lectora

Pregunta 12

Respuesta correcta: b) No todos los esfuerzos tienen resultados visibles.

Resultado final

Este examen requiere atención, comprensión lectora y razonamiento lógico. Superarlo demuestra no solo conocimientos propios de Primaria, sino también capacidad para aplicar lo aprendido y reflexionar, una habilidad clave tanto dentro como fuera del aula.