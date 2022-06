La bonificación de combustible podría dejar de ser para todos

El Gobierno de España estudia y negocia actualmente la bonificación del combustible con el fin de que esta llegue a la población que verdaderamente la necesite. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en declaraciones a RNE, durante su intervención en el medio.

El ministro defiende que la evaluación que está realizando el Gobierno se encuentra encaminada a introducir progresividad en este tipo de ayuda, aumentando de tal manera su eficacia. “Cuando son subvenciones a toda la población son medidas regresivas. No necesita la misma cantidad de subvención una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una pequeña fortuna, por decirlo irónicamente, que no llega ni a 10.000”, ha argumentado Garzón.

El decreto se prorrogaría con modificaciones

Alberto Garzón ha expresado en RNE que el principal objetivo del Gobierno no es solamente prorrogar el decreto anticrisis, cuyo fin se encuentra situado en el 30 de junio, sino que además introduciría modificaciones significativas en cuanto al bono de combustible, dado que "Hay que estar abierto a las dos posibilidades”.

La bonificación del combustible entró en vigor como una medida para paliar la subida del precio de estos bienes en el mercado, consistiendo en un descuento de 20 céntimos sobre el precio final. El ministro de Consumo ha defendido que en su momento lo más eficaz era que se dirigiera a toda la población del territorio español mediante la implantación directa. Sin embargo, “ahora de lo que tenemos que hablar es de si posible precisarla mucho mejor, dirigiéndola a las rentas que verdaderamente lo necesiten o que estén mucho más expuestas porque son más vulnerables”, ha añadido Garzón.

Esta evaluación no sería fruto del momento sino que es algo que el Gobierno de España se encuentra "debatiendo desde hace tiempo para que sea mucho más eficaz y progresiva". También ha destacado que si por falta de tiempo o tecnicismos las nuevas modificaciones no entrarán en la prórroga tendrán que incluirse mediante otros mecanismos: “Aquí la política tiene que estar por encima de lo jurídico. Y si no se hace en este decreto por razones técnicas, habrá que encontrar la fórmula jurídica que mejor se adapte”.

Del mismo modo, el actual ministro ha recordado que dada la experiencia del país las ayudas deben repartirse siempre en función de la renta específica de cada ciudadano: “Lo que hay que hacer es ayudar a los más vulnerables, que son decenas de miles de familias españolas, que utilizan el coche para trabajar. El principal objetivo de un Gobierno progresista es proteger a las familias trabajadoras y a los más vulnerables”, Por otra parte, Garzón también ha hablado de la inflación la cual depende de la subida de los precios de la energía, aunque la subyacente también se encuentra en incremento, lo que se traduciría en que “las empresas están repercutiendo los costes de producción, sobre todo energéticos, en los productos finales”.