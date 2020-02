Busca un gato en el montón de basura

La magia de Internet nos recompensa de cuando en cuando con imágenes que hacen que se estruje el cerebro hasta límites inesperados. Este lunes ofrecíamos un ejercicio visual fácil consistente en buscar el número perdido entre una montaña de números, puestos en orden eso sí. Hoy tenemos otra montaña, esta de basura, basura literal. Es de un vertedero ruso en el que se esconde, bien escondido, todo hay que decirlo, un hermoso gato entre toda la maraña de desperdicios.

Prometemos que el gato está por ahí camuflado y haciendo un ejercicio de mimetización casi perfecta. Decimos casi, porque tras practicar lo encuentras. Puedes tardar segundos, minutos, horas... Depende de tu agudeza visual o tu suerte. De todas formas si no has sido capaz de encontrarlo aquí ofrecemos la solución. Si no has quedado satisfecho del todo aquí ofrecemos otras opciones con las que devanarse los sesos.