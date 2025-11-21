Cae en Barcelona un violento grupo dedicado al narcotráfico que robaba droga a bandas rivales

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Granollers (Barcelona) pertenecientes a un violento grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y que hacía vuelcos a bandas rivales, y dos han ingresado ya en prisión provisional.

En el domicilio en el que vivían los detenidos junto a tres menores de edad -hijos del matrimonio arrestado- los agentes hallaron diferentes sustancias estupefacientes escondidas en el tubo de la chimenea, según informa este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

En concreto, la policía requisó 2,175 kilogramos de metanfetamina, 600 gramos de cocaína de gran pureza, 500 gramos de cocaína de menor pureza, 3,148 kilogramos de sustancia de corte y dos fardos con 600 pastillas de jabón de 200 gramos cada una mezcladas con sustancia metanfetamina.

Las investigaciones, en las que también ha participado la Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría de Mataró, se iniciaron en abril de 2025 gracias a una información que apuntaba que había varias personas dedicadas a la venta de cocaína afincadas en Granollers.

Las indagaciones permitieron localizar varios domicilios en los cuales se sospechaba que se compraba, vendía o almacenaba algún tipo de droga, además de la existencia de un cultivo de marihuana por la defraudación de fluido eléctrico.

Por orden judicial, la Policía Nacional practicó tres entradas y registros de domicilios, dos de ellos en Granollers y el otro en la localidad barcelonesa de Canovelles.

Debido a la alta peligrosidad de los investigados, de los cuales se tenía constancia de que eran muy violentos, que podían portar armas y que se dedicaban a dar vuelcos a bandas criminales rivales, en la operación policial en estas tres viviendas participaron miembros del Grupo Operativo Espacial de Seguridad GOES y la Unidad de Intervención Policial UIP, con apoyo de Sistemas Especiales (drones).

Una vez en el interior de las viviendas actuaron también efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas GOIT, especializado en acceder a lugares de difícil acceso, que encontraron la droga y 35.000 euros en efectivo escondidos en el tubo de la chimenea.