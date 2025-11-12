El cambio climático "intensifica" la desigualdad social en España

Una persona se calienta en la calle en un día de frío.

El cambio climático intensifica las desigualdades sociales en España, según un estudio de Oxfam Intermón en el que advierte del impacto en los más vulnerables: el 70% de la población española vive en municipios donde la temperatura media ya ha aumentado 1,5 grados desde 1960 y más de la mitad de ellos presentan rentas por debajo de la media nacional.

El informe Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa, publicado este miércoles coincidiendo con la Cumbre del Clima COP30 en Brasil, precisa también que mujeres, jóvenes, personas mayores, comunidades migrantes, racializadas y hogares con menos recursos son los más expuestos a los efectos del calentamiento global.

"El cambio climático no solo calienta el planeta, también agrava las desigualdades. Urge aplicar políticas redistributivas que protejan a quienes menos tienen", afirma Lourdes Benavides, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón.

Desigualdad en las emisiones

El análisis evidencia una desigualdad extrema de responsabilidad climática: el 0,1% más rico de la población española emitió 55 veces más carbono que una persona incluida en el 50% con menores ingresos en 2022; Además, ese mismo año, el 1% con más ingresos consumió 45 veces más del presupuesto de carbono que le correspondería para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 grados.

Asimismo, las empresas del IBEX35 son responsables del 30% de las emisiones directas de CO2 en España. Sólo cinco de ellas —cuatro del sector energético y una del transporte aéreo— generan más de una cuarta parte del total nacional y sus actividades contaminan tres veces más de lo que contribuyen al crecimiento económico.

España, más cálida y más desigual

En España, los últimos cinco veranos han batido récords de temperatura, siendo el de 2025 el más cálido desde 1961. Las olas de calor, cada vez más intensas, han provocado cerca de 37.000 muertes entre 2015 y 2023; sólo en agosto de 2025 se registraron 2.177 fallecimientos por altas temperaturas.

En este punto, Oxfam Intermon señala que más de un tercio de la población no logra mantener una temperatura adecuada en verano por falta de recursos o por la ineficiencia energética de sus viviendas y denuncia que las ayudas para rehabilitación energética son poco accesibles a los hogares de rentas bajas, perpetuando la pobreza.

Las inundaciones son otra de las principales amenazas climáticas: "Tal y como evidenció la dana, más de un millón de viviendas se encuentran en zonas de riesgo, muchas de ellas hogares con rentas inferiores a 30.000 euros anuales".

"Diseñar ciudades más verdes y habitables es fundamental, pero estas transformaciones deben tener la equidad en el centro. Adaptarse no puede depender del nivel de ingresos, sino de una voluntad política real y del trabajo conjunto de todos los agentes sociales", señala la portavoz.

Poder corporativo y soluciones justas

El análisis también advierte de que las grandes empresas fósiles y energéticas mantienen una influencia "desproporcionada" en las políticas climáticas y energéticas, fuera de los cauces democráticos y en defensa de sus intereses: "Sin una regulación del lobby empresarial, no puede hablarse de justicia climática".

Para Oxfam Intermon, la transición energética es una oportunidad para corregir desigualdades estructurales y construir modelos más inclusivos y sostenibles y pide al Gobierno que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tengan más ambición climática y social.

Para lograrlo, urgen redistribuir el esfuerzo en la reducción de emisiones, invertir en adaptación y eficiencia energética, en particular en vivienda social, transporte público y energía asequible para que la lucha climática no agrave las desigualdades.

También proponen avanzar en una reforma fiscal que grave a los más ricos y a los más contaminantes, escuchar a la ciencia, garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre clima y regular la influencia del poder corporativo en políticas climáticas, finalizan.