Amiga Esther López a Óscar: "¿Por qué has hecho eso?"

Las miradas vuelven a estar puestas sobre Óscar S., amigo de Esther López y principal sospechoso en la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo el pasado mes de enero. Las declaraciones de una amiga de la víctima en 'El Programa de Ana Rosa', en el que pide al investigado que confiese, lo han puesto de nuevo en el punto de mira.

Así, el círculo íntimo de Esther ruega al principal sospechoso del caso que colabore para "poder descansar", ya que están "viviendo una pesadilla". De otro lado, la mujer ha confesado que la noche de la desaparición de Esther les "extrañó que no contestase al móvil porque estaba continuamente con él. Era como una parte más de su cuerpo".

Además, cuenta qué sintió cuando vio el cartel de desaparecida de su amiga: "Fue un sinvivir. Me pasé toda la noche dando vueltas intentando averiguar qué había pasado". Asimismo, añade que entre los amigos de Esther "hay diferentes opiniones", y recalca que "no estamos apuntando a una persona, pero sí que todas las pruebas apuntan a esa persona".

Extrañados

Pese a todo, la joven confiesa que les "extraña" la implicación de Óscar en el caso, ya que desde un primer momento les acompañó en las batidas de búsqueda. Indica, además, que "sobre todo en la primera, estaba preocupado y lloraba en mi hombro preguntando dónde estaría y qué había pasado".

"A partir del 22 de enero no hemos vuelto a saber nada de él". Óscar es amigo del grupo "de toda la vida", por lo que no pueden creer lo que está pasando. "Confías en uno de tus mejores amigos y cuando nos contó esa versión, en cierto modo me lo creí".

"Cuando va pasando el tiempo no te cuadran ciertas cosas y le echamos en cara que la dejara allí", declara la joven. Asimismo, recuerda lo que los amigos le dijeron al sospechoso: "¿Pero por qué la has dejado aquí? Nos da exactamente igual que hayas discutido con ella. Llámala al día siguiente o al minuto de haberla dejado. Espérate con el coche hasta ver dónde va Esther. La has dejado en un sitio a menos siete grados, donde no hay luz, donde no pasa ni un solo coche por las noches". Finalmente, recrimina a Óscar que "¿Por qué has hecho eso, si nosotros en un día de fiesta te hemos llevado a nuestra casa?". "Nadie va a perdonar lo que ha pasado", puntualiza.