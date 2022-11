Archivo provisional de una causa, cierre o prescripción: la diferencia entre los casos de Marta del Castillo y Juana Canal

Sevilla ha amanecido hoy con la noticia de que se archiva la causa para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, la joven hispalense desaparecida el 24 de enero de 2009 a la que, su entonces expareja, Miguel Carcaño, mató sin dejar rastro del cadáver. Tras casi 13 años de búsqueda del cuerpo, tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Juzgado Instructor número 4 han decidido archivar la causa.

Este hecho se produce después de que en abril de 2021 un perito forense se comprometiera a rastrear los móviles de Marta del Castillo y de Miguel Carcaño y a elaborar un informe que pudiera arrojar pistas acerca del paradero de la joven. Sin embargo, un año y medio después, el juez encargado del caso, Álvaro Martín, no ha recibido análisis ninguno, por lo que ha decidido archivar la causa ante la ausencia de “hecho nuevo”. El objetivo que se perseguía con esta prueba no era revisar lo que ya había sido enjuiciado sino poder hallar los restos mortales de Marta del Castillo. Éste era, pues, el único hecho que mantenía abierto el caso.

Diferencia entre archivo provisional y cierre

El sobreseimiento o archivo de una causa es la resolución de un juez, que recibe el nombre de auto, mediante la que se pone fin a una investigación penal. El sobreseimiento puede darse de dos maneras: de forma provisional o de forma definitiva.

Cuando el juez decide archivar una causa de manera definitiva, es decir, cerrarla, esto se denomina sobreseimiento libre y se da cuando el hecho investigado no está considerado delito, cuando no existen indicios racionales de que se haya producido el hecho o cuando los procesados como autores están exentos de responsabilidad penal.

Ninguno de los tres supuestos anteriores tienen coincidencia con el caso de Marta del Castillo.

El sobreseimiento provisional, por otro lado, equivale a un archivo temporal de la causa. Según el portal Confilegal “esto quiere decir que aunque ésta se cierre es susceptible de volver a ser abierta si aparecieran nuevos indicios relevantes que la pudieran desbloquear”. En este caso, que es el que sí se corresponde con el de Marta del Castillo, el Ministerio Fiscal, responsable de la legalidad, puede solicitar la reapertura de la causa cuando lo considere oportuno e incluso puede seguir buscando a los responsables del hecho. El sobreseimiento provisional puede durar mientras no prescriba el delito.

Prescripción de un delito y el caso de Juana Canal

Un delito prescribe cuando finaliza la responsabilidad penal ante la justicia. La función de la pena es la de reparar el daño causado al orden social por el delito. Además, la pena se entiende como un medio para evitar un nuevo delito mediante la reclusión del delincuente condenado. Según el abogado penalista Rafael Abati, “el fundamento principal que justifica la prescripción de los delitos es que el paso del tiempo desvirtúa la función de la pena”. En este caso, el paso del tiempo actúa como cicatrizante del destrozo ocasionado por el delito y es por esto por lo que, según la gravedad del mismo, algunos acaban prescribiendo. No todos los delitos prescriben en el mismo número de años, por ejemplo los relacionados con estafas lo hacen a los 5 años mientras que los vinculados a actos terroristas no lo hacen nunca. En el caso de Juana Canal, o en cualquier caso de asesinato, el delito habría prescrito a los 20 años desde su desaparición. Juana Canal desapareció hace 19 años y no se volvió a saber nada de ella hasta hace unos meses, cuando unos senderistas encontraron sus restos óseos justo un año antes de la caducidad de la pena. La investigación de los mismos llevó a la Policía hasta su asesino confeso, que ahora está a la espera de ser condenado por un delito de asesinato. Si los restos se hubieran encontrado un año más tarde, en 2024, el asesino de Juana Canal no tendría que cumplir condena.

Marta del Castillo: un caso que no está cerrado

Es por esto por lo que el cierre del caso de Marta del Castillo de manera provisional no impedirá que se siga buscando su cuerpo en el supuesto de que aparezcan nuevos indicios. Además, el Juzgado está aún a la espera de que el perito judicial entregue su informe relacionado con el estudio y rastreo de los móviles de Marta del Castillo y de Miguel Carcaño. si el análisis facilitado por el perito, Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, aporta algún dato relevante para la búsqueda del cuerpo, el Juzgado actuará en consecuencia reabriendo la causa para encontrar, finalmente, los restos de Marta del Castillo.