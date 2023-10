Detenidos dos jóvenes por extorsionar a un cura: "O pagas 10.000 euros o revelamos tu vida"

Dos jóvenes, un varón de nacionalidad rumana de 22 años y una chica española de unos 19, han sido detenidos por extorsionar a un sacerdote de una parroquia del barrio de Salamanca en Madrid, a quien exigían el pago de 10.000 euros a cambio de no difundir su vida privada.

Tal como ha confirmado a EFE fuentes policiales, el párroco denunció el pasado 19 de septiembre en la comisaría del distrito de Salamanca que llevaba unos días recibiendo mensajes en su móvil conminándole a que pagara 10.000 euros.

Si no lo hacía, su interlocutor amenazaba en sus mensajes con revelar información privada e íntima del sacerdote, que aseguró a los agentes que no conocía a su extorsionador, al que nunca pagó ni con el que no se citó en la iglesia para hacer entrega del dinero.

Tras varias pesquisas, a principios de octubre, la Policía detuvo en una calle del citado barrio a los autores de la extorsión, ambos con antecedentes.