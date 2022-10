Padre bebé secuestrado: "Yo no estaría seguro si ella anduviera por un parque de niños con ese problema psiquiátrico"

Pedro Castro, padre de Aimar, el recién nacido que este miércoles fue robado del Hospital de Basurto en Bilbao, ha vuelto a hablar para los micrófonos de El Programa de Ana Rosa, donde ha confirmado que han puesto "una orden de protección a la comisaría, porque salió que la dejaban en libertad provisional y no estábamos muy tranquilos de que esta persona estuviera en la calle. Ya no solo yo, sino yo creo que parte de su barrio también. Yo no estaría seguro si estuviera por un parque de niños con ese problema psiquiátrico en la cabeza. Y para estar más tranquilos, hemos pedido esa orden de protección".

En cuanto a la pregunta que le ha hecho Ana Rosa, sobre si van a poner alguna medida contra el hospital, Pedro ha indicado que "eso lo va a llevar el abogado. No sabemos. Pero sí que voy a hablar con el director del hospital y a raíz de la conversación que tenga con él, tomaremos una decisión sobre si denunciar al servicio vasco de salud o al hospital".

"Sí que es verdad que estamos viendo cosas que no nos gustan, y tampoco queremos que otras familias vuelvan a pasar por eso. Entonces, queremos que se ponga la seguridad, se cambie el protocolo... Y si no denuncias, igual no hacen nada. Pero lo llevará el abogado", ha dicho.

El secuestro de Aimar, además de crear una alarma social, ha hecho que sus padres no lo pierdan de vista "ni aunque esté en la cuna, estando en casa. Parece que siempre tenemos que estar alguno viéndole". Y es que las 11 horas que pasaron sin saber qué suerte estaba corriendo su bebé recién nacido, han sido una situación que "no se lo deseo ni a mi peor enemigo".

Identificada

Los hechos ocurrieron este miércoles 19 de octubre en torno a las diez de la noche. La presunta autora del rapto se hizo pasar por una enfermera y engañó a la madre, a quien le dijo que le iba a realizar unas pruebas al bebé. Al comprobar que tardaba mucho en regresar, la familia del niño, de apenas 24 horas, dio la voz de alarma y se confirmó la peor de las noticias. La Ertzaintza y la Policía Local de Bilbao puso en marcha un dispositivo de búsqueda y pidió la colaboración ciudadana para localizar al bebé, una acción que ha dado sus frutos.

Los agentes habían identificado gracias a las cámaras de seguridad del centro sanitario a la mujer que se había llevado al bebé, y el operativo policial logró localizarla y arrestarla hacia las 10:45 horas del jueves en la plaza Azoka, del barrio bilbaíno de Zorrotza, donde se encontraba con una amiga. Tras el arresto, efectivos policiales acudieron al domicilio de la mujer en el barrio de Santutxu para efectuar el registro de ese piso.

Al parecer, la joven, que había comentado a conocidos de su barrio que estaba embarazada y que había comprado ropa y una silla de bebé, ha dejado al recién nacido en un felpudo del octavo piso del portal 26 de la plaza de El Carmen, ha tocado al timbre y ha huido. El bebé, en aparente buen estado de salud, fue evacuado en ambulancia al hospital.