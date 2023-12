"Me tiró al suelo y me dieron patadas": el relato de la agresión homófona que sufrió un joven en Nochebuena

Los hechos denunciados tuvieron lugar pasada Nochebuena cuando Eliezer Valido, un joven canario, acudió con un grupo de amigos a un local que se llama Moma, de música electrónica, ubicado en el paseo de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Ya en la entrada uno de los porteros de la sala de fiestas se dirigió con brusquedad al grupo a los que les reclamó "tener la noche en paz”, según el denunciante y algunos testigos. Acto seguido el trabajador les advirtió de que el consumo de estupefacientes dentro del local estaba prohibido, algo que en el grupo no supieron cómo encajar porque era una información que no venía a cuento.

Según ha compartido Caso Abierto, tras pedirse una copa, y después de varios minutos bailando y disfrutando de la noche, Eliezer decidió ir al baño. Dos de sus amigos se sumaron a él y decidieron acompañaron. Aquí es, según el relato de la denuncia del afectado, cuando comienza el altercado que posteriormente compartiría ante la Policía. El chico contó a los agentes:

"Estaba el último en la cola dentro del baño cuando de repente uno de los porteros me empujó con malhumor y de forma violenta. No estaba haciendo nada malo. Empezó a discutir y salí para evitar que la situación se complicase", expresó la presunta víctima.

Pese a salir a la pista de baile el miembro de seguridad salió tras él procediendo a verter amenazas hacia él, siempre según la versión de Valido. "Le pedí que me diera la hoja de reclamación y sin venir a cuento me hizo una llave delante de todo el mundo, intenté liberarme y me tiro al suelo y me dieron patadas. En un momento me sacaron de la discoteca", añade.

Una vez fuera la violencia de los trabajadores de seguridad fue a mas. "Todos los porteros me pegaron una paliza. Tengo el labio partido y el ojo estallado. Fue una agresión homófioba", comenta.

Tras sufrir la agresión Eliezer se dirigió primero al centro de salud para que le valorasen las heridas y contar con un parte de lesiones. Después de obtenerlo procedió a denunciar los hechos a la Policía con el documento en la mano. Los hechos están siendo investigados.

Tras los hechos, la discoteca ha procedido a revisar las cámaras de seguridad del día del supuesto incidente y ha negado las acusaciones. A través de un comunicado en Instagram, ha reconocido que procederán a interponer una denuncia y harán pública la información de lo que la investigación policial o judicial dictamine.