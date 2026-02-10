Alerta por una estafa que suplanta a Netflix: así intentan robar tus datos bancarios con correos falsos

La Guardia Civil ha emitido una alerta en la que advierte sobre una nueva campaña de phishing que está suplantando a Netflix. A través de correos electrónicos fraudulentos, los ciberdelincuentes están tratando de engañar a los usuarios para que actualicen su método de pago, con la excusa de que su acceso a la plataforma de streaming ha sido bloqueado debido a un problema con su suscripción. Sin embargo, el objetivo real de estos correos es robar datos personales y bancarios de las víctimas.

Los correos, que parecen ser legítimos, informan a los usuarios de que no se ha podido procesar el pago y solicitan que se actualice el método de pago para poder continuar disfrutando del servicio. Para ello, incluyen un enlace que redirige a una página web falsa diseñada para recopilar información sensible, como las credenciales de acceso a Netflix, datos bancarios y detalles de tarjetas de crédito.

Aunque los correos pueden parecer auténticos debido a su formato bien diseñado, el remitente no corresponde al dominio oficial de Netflix. Además, el asunto del mensaje suele ser algo como NETFLIX – Actualiza tu cuenta para volver a ver, aunque no se descarta que los delincuentes utilicen otras variaciones en los encabezados de los correos.

La Guardia Civil recomienda que si algún usuario ha recibido este tipo de mensaje pero no ha hecho clic en el enlace, elimine el correo de inmediato y, si lo considera oportuno, lo reenvíe a las autoridades para que puedan investigar y evitar que más personas caigan en la trampa. En caso de haber accedido al enlace y haber proporcionado datos personales o bancarios, se aconseja ponerse en contacto con el banco para reportar la situación y tomar las medidas necesarias, como bloquear la tarjeta o generar una nueva. También es fundamental revisar los movimientos de la cuenta bancaria para detectar posibles cargos no autorizados.

Por otro lado, las autoridades recomiendan que, en cualquier caso, los usuarios no den por confiables los enlaces incluidos en correos electrónicos sospechosos. Lo más seguro es visitar directamente el sitio web oficial de Netflix para comprobar cualquier mensaje relacionado con la cuenta. Asimismo, es fundamental cambiar las contraseñas de acceso a la plataforma y otras cuentas que utilicen las mismas credenciales.

Este tipo de fraudes pone de relieve la importancia de estar alerta ante correos electrónicos que solicitan información sensible, especialmente cuando provienen de fuentes no verificadas. Las autoridades recuerdan que Netflix nunca enviará correos pidiendo actualizar los métodos de pago o introducir datos bancarios. En caso de duda, es recomendable acudir siempre al sitio web oficial de la empresa o a sus canales de soporte.